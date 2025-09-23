مستند «آخرین چراغ» آماده نمایش شد؛ تقاضای حضور در «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند اجتماعی «آخرین چراغ» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا سعیدی کیاسری و نویسندگی و پژوهش منیره شکرویان، آماده نمایش شد. این فیلم مستند روایتی از تنهایی، سکوت و صبر یک مادر درد دیده از عشق در دل کوهستان است که نمی‌خواهد دختر کوچکش مانند او از رسیدن به آینده روشن باز بماند.

پیش‌تولید این مستند ۳۹ دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی نیره زمانی کیاسری، از اواخر تابستان سال ۱۴۰۲ آغاز شد و پس از ۲ سال کار، از اوایل ۱۴۰۴ به مراحل پساتولید رسید.

آرش اسحاقی، نوشتن گفتار متن و تدوین آخرین چراغ را بر عهده دارد. فیلمبرداری این مستند نیز توسط سیدحسن سیدی پریشان در دل رشته‌کوه البرز مرکزی و دامنه‌های قله «شاهدژ» استان مازندران انجام شده است.

این مستند ناداستان و درونگرا با تمرکز بر احساسات و افکار درونی سوژه، تصویری انسانی از زندگی یک مادر سختکوش در دل کوهستان ارائه داده تا نشان دهد که هنر مستند می‌تواند از طریق ناداستان، مخاطب را به تجربه‌ای عمیق و واقعی دعوت کند.

عوامل تهیه و تولید مستند کوتاه «آخرین چراغ» عبارتند از تهیه‌کننده: نیره زمانی کیاسری، کارگردان: علیرضا سعیدی کیاسری، پژوهش و نگارش فیلمنامه: علیرضا سعیدی کیاسری و منیره شکرویان، نویسنده گفتار متن: آرش اسحاقی، گوینده گفتار متن: نیره زمانی کیاسری، مدیر تولید: کوروش خواجوندی، فیلمبردار: سید حسن سیدی پریشان، تدوینگر: آرش اسحاقی، صدابرداران: امیر محمد ابراهیمی و غلامرضا رمضان‌پور، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، موسیقی: محمدرضا سعیدی، تصحیح رنگ و نور: رضا تیموری، زیرنویس: رضا تاری‌وردی، طراح پوستر: خلیل یوسفی، امور تبلیغات و رسانه: رسانه سینمایی حالامستند.