سارق ارزهای خارجی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان در اصفهان دستگیر شد

سرهنگ حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از طرح شکایت یکی از شهروندان اصفهانی مبنی بر سرقت مقدار زیادی ارز خارجی از منزل وی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و رسیدگی تخصصی به پرونده آغاز شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و اظهارات مالباخته نشان می‌داد فرد یا افرادی ناشناس با ورود غیرقانونی به منزل وی، اقدام به سرقت مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل دلار، پوند و چند نوع ارز معتبر دیگر کرده و پس از ارتکاب سرقت از محل متواری شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی، تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشف جرم، سرنخ‌هایی از هویت متهم به دست آوردند و با جمع‌آوری مستندات و تحلیل اطلاعات موجود، موفق به شناسایی متهم اصلی این پرونده شدند.

وی تصریح کرد: پس از شناسایی هویت متهم، تحرکات وی به‌صورت دقیق تحت نظر قرار گرفت و در نهایت محل اختفای او در یکی از مناطق شهر اصفهان شناسایی شد.

سرهنگ علی‌اکبری خاطرنشان کرد: در ادامه، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان در عملیاتی هماهنگ و ضربتی وارد عمل شده و متهم را در مخفیگاهش دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی با اشاره به روند تحقیقات گفت: متهم در جریان بازجویی‌های تخصصی و مواجهه با مستندات و ادله موجود، به ارتکاب جرم ورود به عنف به منزل شاکی و سرقت ارزهای خارجی به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال و متهم نیز برای ادامه روند رسیدگی در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفت.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با جرایم خشن و سرقت‌های مهم گفت: پلیس آگاهی استان با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی، فنی و عملیاتی خود، با قاطعیت با مجرمان برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.