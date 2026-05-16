۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

سارق ارزهای خارجی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان در اصفهان دستگیر شد

اصفهان- رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با ورود غیرقانونی به منزل یک شهروند اصفهانی، ارز خارجی به ارزش حدود ۳۰ میلیارد تومان را سرقت کرده بود.

سرهنگ حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از طرح شکایت یکی از شهروندان اصفهانی مبنی بر سرقت مقدار زیادی ارز خارجی از منزل وی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و رسیدگی تخصصی به پرونده آغاز شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و اظهارات مالباخته نشان می‌داد فرد یا افرادی ناشناس با ورود غیرقانونی به منزل وی، اقدام به سرقت مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل دلار، پوند و چند نوع ارز معتبر دیگر کرده و پس از ارتکاب سرقت از محل متواری شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی، تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشف جرم، سرنخ‌هایی از هویت متهم به دست آوردند و با جمع‌آوری مستندات و تحلیل اطلاعات موجود، موفق به شناسایی متهم اصلی این پرونده شدند.

وی تصریح کرد: پس از شناسایی هویت متهم، تحرکات وی به‌صورت دقیق تحت نظر قرار گرفت و در نهایت محل اختفای او در یکی از مناطق شهر اصفهان شناسایی شد.

سرهنگ علی‌اکبری خاطرنشان کرد: در ادامه، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان در عملیاتی هماهنگ و ضربتی وارد عمل شده و متهم را در مخفیگاهش دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی با اشاره به روند تحقیقات گفت: متهم در جریان بازجویی‌های تخصصی و مواجهه با مستندات و ادله موجود، به ارتکاب جرم ورود به عنف به منزل شاکی و سرقت ارزهای خارجی به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال و متهم نیز برای ادامه روند رسیدگی در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفت.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با جرایم خشن و سرقت‌های مهم گفت: پلیس آگاهی استان با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی، فنی و عملیاتی خود، با قاطعیت با مجرمان برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.

