  1. استانها
  2. تهران
۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

سارق آرایشگاه‌های زنانه به ۶ فقره سرقت اعتراف کرد

سارق آرایشگاه‌های زنانه به ۶ فقره سرقت اعتراف کرد

ورامین- رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران از اعتراف یک سارق به ۶ فقره سرقت از آرایشگاه‌های زنانه پس از شناسایی و دستگیری توسط کارآگاهان پلیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین یاراحمدی،بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌های سرقت از آرایشگاه‌های زنانه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با بررسی دقیق صحنه‌های سرقت و واکاوی مسیرهای منتهی به محل وقوع جرائم، موفق به شناسایی هویت اولیه متهمه شدند.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات تخصصی، متهمه در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی ادامه داد: متهمه در جریان بازجویی‌های فنی و تخصصی به ۶ فقره سرقت از آرایشگاه‌های زنانه اعتراف کرد.

یاراحمدی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهمه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران در پایان به مالکان واحدهای صنفی و شهروندان توصیه کرد: اماکن خود را به تجهیزات ایمنی از جمله دوربین‌های مداربسته مجهز کنند و از نگهداری یا نمایش اشیای قیمتی و وجوه نقد در محل‌های عمومی و کم‌تردد خودداری کرده و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6864139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها