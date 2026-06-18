به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین یاراحمدی،بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌های سرقت از آرایشگاه‌های زنانه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با بررسی دقیق صحنه‌های سرقت و واکاوی مسیرهای منتهی به محل وقوع جرائم، موفق به شناسایی هویت اولیه متهمه شدند.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات تخصصی، متهمه در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی ادامه داد: متهمه در جریان بازجویی‌های فنی و تخصصی به ۶ فقره سرقت از آرایشگاه‌های زنانه اعتراف کرد.

یاراحمدی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهمه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران در پایان به مالکان واحدهای صنفی و شهروندان توصیه کرد: اماکن خود را به تجهیزات ایمنی از جمله دوربین‌های مداربسته مجهز کنند و از نگهداری یا نمایش اشیای قیمتی و وجوه نقد در محل‌های عمومی و کم‌تردد خودداری کرده و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.