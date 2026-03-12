  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۰

لزوم برخورد جدی با گران‌فروشی و احتکار در بازار حسین‌آباد سنندج

سنندج- رئیس دادگاه عمومی بخش حسین‌آباد سنندج گفت: با هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات بازار برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی صبح پنجشنبه با حضور در سطح بازار از وضعیت عرضه و قیمت کالاهای اساسی بازدید کرد و بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی و احتکار تأکید کرد.

رئیس دادگاه عمومی بخش حسین‌آباد سنندج در جریان این بازدید با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: با هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات مرتبط برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری مردم در نظارت بر بازار افزود: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق مراجع انتظامی، بازرسی، اتحادیه‌های صنفی و یا تعزیرات حکومتی گزارش کنند.

رئیس دادگاه عمومی بخش حسین‌آباد سنندج خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق مردم و ایجاد آرامش در بازار، با متخلفان برخورد قاطع خواهد داشت.

کد خبر 6772456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      هر چیزی تو این مملکت پیش میاد گرانی بیشتر میشه کدوم نظارت رو چند تا مغازه نظارت میشه هر کی واسه خودش یه قیمت داره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها