به گزارش خبرنگار مهر، محمدی صبح پنجشنبه با حضور در سطح بازار از وضعیت عرضه و قیمت کالاهای اساسی بازدید کرد و بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی و احتکار تأکید کرد.
رئیس دادگاه عمومی بخش حسینآباد سنندج در جریان این بازدید با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اظهار کرد: با هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات مرتبط برخورد جدی و قانونی خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم همکاری مردم در نظارت بر بازار افزود: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق مراجع انتظامی، بازرسی، اتحادیههای صنفی و یا تعزیرات حکومتی گزارش کنند.
رئیس دادگاه عمومی بخش حسینآباد سنندج خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق مردم و ایجاد آرامش در بازار، با متخلفان برخورد قاطع خواهد داشت.
نظر شما