گشت مشترک نظارت بر اقلام شب یلدا در پلدختر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تشدید نظارتها بر بازار شب یلدا و جلوگیری از بروز تخلفات صنفی، گشت مشترک بازرسی امروز از واحدهای صنفی عرضهکننده اقلام پرمصرف شب یلدا در شهرستان پلدختر برگزار شد.
این گشت مشترک با حضور و همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر، اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی و اداره دامپزشکی و با تمرکز بر نظارت دقیق بر وضعیت بازار و رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی انجام گرفت.
تمرکز بر اقلام پرمصرف شب یلدا
در جریان این بازرسیها، واحدهای صنفی عرضهکننده آجیل و خشکبار، قصابیها، مرغفروشیها و همچنین تالارهای پذیرایی مورد بازدید قرار گرفتند تا از رعایت قوانین و مقررات مربوطه اطمینان حاصل شود.
در این گشت مشترک، قیمت کالاها بهویژه اقلام پرمصرف شب یلدا بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای جلوگیری از هرگونه گرانفروشی در دستور کار بازرسان قرار داشت.
همچنین کیفیت، سلامت و تاریخ مصرف مواد غذایی بهویژه آجیل، گوشت و مرغ با حساسیت ویژه کنترل شد تا از عرضه اقلام غیربهداشتی یا تاریخگذشته جلوگیری شود.
بازرسان در ادامه، بر رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی در واحدهای صنفی و تالارهای پذیرایی نظارت کردند و وضعیت بهداشت محیط، نحوه نگهداری مواد غذایی و شرایط عرضه مورد ارزیابی قرار گرفت.
علاوه بر این، نحوه عرضه کالا، درج قیمت مصوب و ارائه فاکتور خرید در واحدهای صنفی بررسی شد تا شفافیت در قیمتگذاری و حقوق مصرفکنندگان رعایت شود.
در نهایت، با هرگونه کمفروشی و سایر تخلفات صنفی برخورد قانونی صورت گرفت و در موارد مشاهده تخلف، اقدامات لازم از جمله تذکر، اخطار و تشکیل پرونده برای ارجاع به مراجع ذیصلاح انجام شد.
برخورد قانونی با متخلفان
در جریان این بازدیدها، با واحدهای صنفی متخلف مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد شد و پروندههای تخلف جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع گردید.
همچنین به برخی واحدها که دارای نواقص جزئی بودند، تذکرات و اخطارهای لازم ابلاغ شد.
مسئولان حاضر در این گشت تأکید کردند که نظارتها تا پایان ایام شب یلدا بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع ذیربط گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
نظر شما