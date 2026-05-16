ذخایر کالاهای اساسی در همدان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهراملو بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان، اظهار کرد: میزان تولید در فروردین‌ماه نسبت به ماه قبل از آن حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تولید در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد، افزود: با این حال روند تأمین و مدیریت بازار در حال انجام است.

بهراملو ادامه داد: با توجه به میزان جوجه‌ریزی انجام شده که در بازه زمانی اول تا دهم فروردین حدود ۳۱۷ هزار قطعه بوده، پیش‌بینی می‌شود از ۱۰ روز آینده یعنی از ابتدای خرداد تا تیرماه مشکل خاصی در تأمین بازار وجود نداشته باشد.

وی درباره قیمت‌ها نیز گفت: بر اساس نرخ‌های اعلام شده کشوری، قیمت مرغ زنده حدود ۲۵۰ هزار تومان و قیمت برای مصرف‌کننده حدود ۳۷۰ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین به موجودی کالاهای اساسی در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر چهار هزار و ۲۳۰ تن برنج در ذخایر استراتژیک استان موجود است.

بهراملو ادامه داد: همچنین ۲۲۸ تن شکر بسته‌بندی و هزار و ۴۹۷ تن شکر فله در استان ذخیره شده است.

وی با بیان اینکه موجودی نهاده‌های دامی نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: در حال حاضر هزار و ۷۱۹ تن ذرت، هزار و ۸۸۷ تن جو و پنج هزار و ۷۱۶ تن کنجاله سویا در انبارهای استان موجود است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان با اشاره به وضعیت بازار برخی محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت سیب‌زمینی در وضعیت مناسبی قرار دارد و از نظر ذخایر نیز مشکلی در استان وجود ندارد.