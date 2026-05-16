  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

۷۰ زوج تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان راهی خانه بخت می‌شوند

سمنان- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان به تسهیل ازدواج جوانان تاکید کرد و گفت: ۷۰ زوج تحت پوشش کمیته امداد هفته جاری راهی خانه بخت می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان با موضوع حمایت از خانواده به سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اشاره داشت و افزود: به همین مناسبت ۷۰ زوج تحت پوشش در این روز راهی خانه بخت می شوند.

وی به نقش خیران در تهیه جهیزیه برای نوعروسان با مشارکت کمیته امداد اشاره کرد و ادامه داد: همین اقدام نیک اندیشان استان سمنان زمینه آغاز زندگی مشترک زوج های جوان را فراهم کرده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان این آمار را طی سال گذشته ۳۶۰ زوج اعلام کرد و ادامه داد: ارائه خدمات جامع حمایتی همچنان در دستور کار است.

تقوی اظهار داشت: کمیته امداد برای تقویت بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان تحت پوشش برنامه هایی را در دست اجرا دارد که ارائه این خدمات بی وقفه انجام می شود.

وی افزود: ارائه‌ خدمات مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج در کنار حمایت های مالی برای این زوج های جوان از دیگر خدمات کمیته امداد استان سمنان است.

