به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان با موضوع حمایت از خانواده به سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اشاره داشت و افزود: به همین مناسبت ۷۰ زوج تحت پوشش در این روز راهی خانه بخت می شوند.

وی به نقش خیران در تهیه جهیزیه برای نوعروسان با مشارکت کمیته امداد اشاره کرد و ادامه داد: همین اقدام نیک اندیشان استان سمنان زمینه آغاز زندگی مشترک زوج های جوان را فراهم کرده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان این آمار را طی سال گذشته ۳۶۰ زوج اعلام کرد و ادامه داد: ارائه خدمات جامع حمایتی همچنان در دستور کار است.

تقوی اظهار داشت: کمیته امداد برای تقویت بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان تحت پوشش برنامه هایی را در دست اجرا دارد که ارائه این خدمات بی وقفه انجام می شود.

وی افزود: ارائه‌ خدمات مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج در کنار حمایت های مالی برای این زوج های جوان از دیگر خدمات کمیته امداد استان سمنان است.