تعجب ناصرالدین شاه از دیدن برج پیزا

به گزارش خبرگزاری مهر، ایسنا نوشت: ناصرالدین شاه در اواخر فروردین سال ۱۲۵۰ هجری شمسی، اولین دور از سفرهای اروپایی خود را آغاز کرد و از کشورهای مختلفی دیدن کرد. البته او دور دوم و سومی هم در سفرهایش داشت. دست نوشتههای ناصرالدین شاه از آنچه که او در این سفرها دید، عموما توصیفی است و از جذابیتهای زیادی برخوردار است. در بخشی از سفر ناصرالدین شاه به ایتالیا، او از برج پیزا دیدن کرد و در خصوص این بازدید نوشت: در شهر بولون [ایطالیا] توقف شد. رسیدیم به دو برج که قدیم ساختهاند. ششصد سال قبل از این اما مثل میلی است مربع، کلفت نیست، از میانش هم پله دارد، صد و سه ذرع ارتفاع آن برج است. در زیرش قدری ایستادم، آدم واهمه میکند که حالا خراب میشود، قدری هم کج است.
