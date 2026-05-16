استقبال گسترده از مسابقه سالانه قرآن مرکز اسلامی وین

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اسلامی شهر «وین»، پایتخت اتریش، میزبان مسابقه سالانه قرآن وابسته به برنامه قرآنی «اقرأ» بود که با مشارکت گسترده کودکان، نوجوانان و بزرگسالان عضو برنامههای آموزشی مختلف مرکز برگزار شد.
این رویداد در فضایی ایمانی و با هدف پیوند نسلهای مسلمان در اروپا با قرآن از طریق حفظ، تلاوت و فهم کلامالله مجید برگزار شد.
این مسابقات شاهد مشارکت تعداد زیادی از اعضای برنامههای آموزشی مرکز اسلامی وین، از جمله کودکان، نوجوانان و بزرگسالان بود، که نشاندهنده گسترش دامنه استقبال از آموزش قرآن در جامعه محلی مسلمانان است.
مسابقات سالانه قرآن مرکز اسلامی وین با فضایی از تعهد و شور و شوق همراه بود، جایی که تعدادی از ائمه، اساتید و معلمان به تلاوتها گوش دادند و اجرای شرکتکنندگان را مورد ارزیابی قرار دادند.
در پایان این مسابقات به همه شرکتکنندگان، گواهینامههای تقدیر به رسم قدردانی از تلاشهای آنها اهدا شد و سه نفر اول نیز جوایز نقدی تشویقی دریافت کردند.
در حاشیه این مسابقات، یکی از اعضای بخش آموزش و فرهنگ مرکز اسلامی وین آخرین تلاوت کامل قرآن خود را مقابل «شیخ محمد قلیب»، از اساتید برجسته قرآنی به پایان رساند و رسماً موفق به دریافت اجازه قرآنی شد.
مسابقات قرآنی سالانه مرکز اسلامی وین، بیانگر نقش این مرکز در حمایت از آموزش قرآن و تربیت الگوهای معرفتی و دینی جدیدی است که قادر به حمل پیام قرآن و آموزش آن در جوامع اروپایی هستند.
نظر شما