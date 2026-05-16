به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا شفیعی، شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری بیستویکمین دوره آزمونهای اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در کشور اظهار کرد: مرحله نخست این آزمونها همزمان با سراسر کشور روز گذشته در گلستان برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این دوره حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر از حافظان قرآن کریم در سطح کشور ثبتنام کردهاند، افزود: شرکتکنندگان شامل حافظان ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حافظان کل قرآن کریم هستند که در مراحل ارزیابی شرکت کردند.
شفیعی با اشاره به اینکه این آزمونها بر اساس مصوبه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود، گفت: پذیرفتهشدگان پس از کسب حد نصاب لازم در مرحله کتبی، به مرحله آزمون شفاهی راه یافته و بر اساس سطح حفظ، موفق به دریافت مدرک تخصصی ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل خواهند شد.
وی هدف از اجرای این طرح را نظاممند کردن ارزیابی حافظان قرآن کریم و اعطای مدارک معتبر در سطح ملی عنوان کرد و افزود: این روند طی ۲۱ سال گذشته بهصورت مستمر در اردیبهشتماه برگزار شده و هر ساله شاهد حضور پرشور حافظان قرآن در این آزمونها هستیم.
مدیرکل امور استانهای سازمان دارالقرآنالکریم با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ حفظ قرآن در کشور اظهار کرد: استقبال گسترده نوجوانان، جوانان و خانوادهها از این آزمونها نشاندهنده توجه جدی جامعه به معارف قرآن کریم است و امیدواریم در مسیر تحقق منویات امام شهید امت در زمینه تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، گامهای مؤثرتری برداشته شود.
نظر شما