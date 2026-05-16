۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

آغاز بیست‌ویکمین آزمون مدرک تخصصی حافظان قرآن در کشور با حضور ۹۸۰۰ نفر

گرگان-مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن‌الکریم از آغاز مرحله نخست بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی حافظان قرآن در سراسر کشور با حضور حدود ۹ هزار و ۸۰۰ شرکت‌کننده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا شفیعی، شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در کشور اظهار کرد: مرحله نخست این آزمون‌ها همزمان با سراسر کشور روز گذشته در گلستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این دوره حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر از حافظان قرآن کریم در سطح کشور ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: شرکت‌کنندگان شامل حافظان ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حافظان کل قرآن کریم هستند که در مراحل ارزیابی شرکت کردند.

شفیعی با اشاره به اینکه این آزمون‌ها بر اساس مصوبه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود، گفت: پذیرفته‌شدگان پس از کسب حد نصاب لازم در مرحله کتبی، به مرحله آزمون شفاهی راه یافته و بر اساس سطح حفظ، موفق به دریافت مدرک تخصصی ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل خواهند شد.

وی هدف از اجرای این طرح را نظام‌مند کردن ارزیابی حافظان قرآن کریم و اعطای مدارک معتبر در سطح ملی عنوان کرد و افزود: این روند طی ۲۱ سال گذشته به‌صورت مستمر در اردیبهشت‌ماه برگزار شده و هر ساله شاهد حضور پرشور حافظان قرآن در این آزمون‌ها هستیم.

مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن‌الکریم با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ حفظ قرآن در کشور اظهار کرد: استقبال گسترده نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها از این آزمون‌ها نشان‌دهنده توجه جدی جامعه به معارف قرآن کریم است و امیدواریم در مسیر تحقق منویات امام شهید امت در زمینه تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، گام‌های مؤثرتری برداشته شود.

