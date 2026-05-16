حضور ۶۰ درصدی اهل سنت در آزمون ملی حافظان قرآن در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مرحله نخست بیستویکمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اظهار کرد: این آزمون همزمان در ۹۵ حوزه در سراسر کشور و با حضور بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ نفر از حافظان قرآن برگزار شد.
وی افزود: در استان گلستان نیز این آزمون در دو شهرستان گرگان و گنبدکاووس برگزار شده و شرکتکنندگان در سه سطح حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء به رقابت پرداختند که هر یک از این سطوح معادل مدارک تحصیلی دیپلم، فوقدیپلم و کارشناسی ارشد در نظر گرفته میشود.
گرزین با اشاره به امتیازات این طرح گفت: علاوه بر آثار معنوی و تقویت ارتباط با قرآن کریم، این مدرک در حوزههای مختلفی از جمله ادامه تحصیل، معافیتهای سربازی و کمکهزینههای دانشگاهی برای حافظان قرآن قابل بهرهبرداری است.
وی با بیان اینکه این دوره نخستین آزمون ملی حضوری پس از جنگ ۴۰ روزه اخیر به شمار میرود، افزود: برگزاری این آزمون نشاندهنده توجه ویژه دولت و دستگاههای فرهنگی به جایگاه قرآن و نقش آن در ارتقای زیست فرهنگی و انقلابی جامعه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه در استان ۲۱۴ نفر در این آزمون شرکت کردهاند، گفت: از این تعداد حدود ۶۰ درصد را برادران و ۴۰ درصد را خواهران تشکیل میدهند و همچنین ۶۰ درصد شرکتکنندگان از اهل سنت و ۴۰ درصد از برادران و خواهران شیعه هستند که رقابتی وحدتآفرین و صمیمی را رقم زدهاند.
وی با تأکید بر نقش نسل جوان در ترویج فرهنگ قرآنی گفت: حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این آزمون نشاندهنده روند رو به رشد انس با قرآن در جامعه است و امیدواریم با گسترش این مسیر، شاهد تقویت وحدت اسلامی و ارتقای معنوی جامعه در پرتو قرآن کریم باشیم.
