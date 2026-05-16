کتاب حقوق عمومی خانواده رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حقوق عمومی خانواده اثر فرج الله هدایت نیا توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
متون کنونی فقه و حقوق خانواده به روابط خصوصی زوجین، والدین و فرزندان منحصر شده است.
حقوق عمومی خانواده، شاخه دیگری از آن است که مناسبات دولت و خانواده را در دو بخش «حمایتهای دولت از خانواده» و «مداخلات دولت در خانواده» بررسی مینماید.
حقوق عمومی خانواده، با شناسایی «حق تأهل» در کنار سایر حقهای بشری، دولت را نسبت به آن مسئول و سازوکار حمایت از خانواده را تشریح میکند. از سوی دیگر، خانواده را حریم خصوصی بهشمار آورده و مداخله دولت در آن را به موارد ضروری و مصالح عمومی محدود میسازد.
کتاب حقوق عمومی خانواده اثر فرج الله هدایت نیا ، که هر جلد با قیمت ۵۵۰.۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.
