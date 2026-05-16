به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حسن مومنی، سرپرست دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار نماینده سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد (FAO) در ایران با تاکید بر ادامه حمایتهای فنی این سازمان جهانی از بخش کشاورزی ایران، درخواست کرد که در حوزههای توسعهای اعم از پروژههای همکاریهای فنی مشترک TCP و نیز پروژههای اضطراری فائو که تحت شرایط اضطراری مانند جنگ به کشورها ارایه میشود، با ایران همکاری خود را تقویت کند.
وی ضمن قدردانی از فعالیت سازمان فائو در شرایط جنگی کشور و با اشاره به نقش کمکهای این سازمان در تجهیز آزمایشگاهی وزارت جهاد کشاورزی و سایر زمینههای ظرفیتسازی فائو، گفت: در حوزه منابع انسانی به ظرفیتهای سازمان فائو باید با دید توسعهای نگاه شود.
وی افزود: با کمک سازمان فائو میتوان هاب تخصصی منطقهای ایجاد و با انتقال دانش در زمینه کشاورزی به سایر کشورهای همسایه که نیاز به تخصص ایران دارند، کمک کرد.
سرپرست دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: موسسات تحقیقاتی وزارتخانه مانند موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی و موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی دارای سابقه تاریخی و سطح علمی بسیار بالا هستند و از داراییهای ایران به شمار میروند و بسیار علاقمندند با سازمان فائو همکاریهای مشترک داشته باشند.
وی در همین حال درباره تهیه پروپوزال برنامه همکاریهای جنوب-جنوب با کشور چین و سازمان فائو، به تلاشهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی با دفتر فائو در طی دوران جنگ اشاره و تصریح کرد: ما توانستیم پروپوزال مذکور را تهیه و به سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای بررسی ارسال کنیم.
مومنی ابراز کرد: انتظار داریم سازمان فائو با وجود محدودیتها، تمام تلاش خود را برای جذب اهداکنندگان کمکهای مالی برای بخش کشاورزی ایران انجام دهد.
نماینده سازمان فائو در ایران نیز در این دیدار با اشاره به شرایط جنگی گفت: با وجود این شرایط، سازمان فائو همکاریهای خود را در دو ماه اخیر با وزارت جهاد کشاورزی به خوبی ادامه داده و خللی در روند همکاریهای مشترک و ارایه خدمات به بخش کشاورزی ایران ایجاد نشده است.
پیشنهاد افزایش سهمیه تخصیصی ایران در پروژههای فائو
فرخ طایراو، نماینده سازمان فائو با تاکید بر لزوم تقویت همکاریها در بخش کشاورزی اذعان کرد: ظرفیتهای سازمان فائو برای پیشبرد این همکاری مشترک برای گروههای هدف و کشاورزان در سراسر ایران مهم است.
وی، جذب تامین کنندگان مالی برای توسعه پروژههای فائو (علاوه بر سهمیه اختصاصی کنونی) و نیز مسایل و محدودیتهای موجود در اینکار را با توجه به شرایط تحریمها ضروری دانست.
نماینده سازمان فائو در ایران افزود: از طریق توسعه پروژههای سازمان فائو میتوان در حوزههای اقتصادی و تجارت نیز بخشهای کشاورزی ایران را توسعه داد، زیرا تحریمها شامل محصولات کشاورزی نمیشوند.
وی افزود: با مسئولان ارشد سازمان فائو صحبت خواهد کرد که با توجه به شرایط کشور، سهمیه تخصیصی ایران در پروژهها افزایش یابد.
نظر شما