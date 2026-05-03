به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علی کیانی‌راد، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سخنانی در یکصد و هشتادمین نشست فوق‌العاده شورای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ کودک معصوم مدرسه میناب که توسط موشک‌ها و بمب‌های آمریکایی و اسرائیل به شهادت رسیدند، اظهار کرد: باید پیش از یافتن راه‌حل جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران و آثار آن بر امنیت غذایی در ایران، منطقه و سطح جهانی، به علل و عوامل این اختلال توجه شود، زیرا حل هر مساله یا مشکلی بدون توجه به ریشه‌های آن نمی‌تواند از بروز مجدد بحران در آینده جلوگیری کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، براساس درک عمیق و احترام به اساسنامه، قوانین و اصول فائو و تأکید بر بی‌طرفی و استقلال این سازمان، هرگز آغازگر یا اشاعه‌دهنده مباحث سیاسی در جلسات فائو نبوده و در آینده نیز نخواهد بود؛ به همین دلیل، با هرگونه طرح اتهام یا اشاره به مواردی که خارج از اساسنامه و وظایف فائو در گزارش نهایی این جلسه شورای فائو باشد، به شدت مخالفت خود را ابراز می‌دارد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد با بیان این که کشورمان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) است، تصریح کرد: ایران در میانه دو فرآیند دیپلماتیک و مذاکره، و به بهانه واهی داشتن سلاح هسته‌ای، مورد حمله و تجاوز دو کشور متخاصم دارای سلاح هسته‌ای یعنی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت، که یکی از آنها یعنی اسرائیل، عضو معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای نیست.

وی با اشاره به این که در جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، برخلاف منشور ملل متحد، کشورهای متجاوز با اجازه کشورهای ثالث و از خاک این کشورها برای حمله به ایران استفاده کردند، افزود: در جریان این تجاوز، رهبر ما (شخص اول کشور)، ۱۶۸ کودک مدرسه‌ای و بیش از ۳ هزار و ۳۷۵ غیرنظامی شهید شدند و بسیاری از زیرساخت‌های امنیت غذایی کشور نابود شد. در حالی که اکنون ایران به دلیل اعمال حق مشروع خود برای دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، به آغاز جنگ و بستن تنگه هرمز متهم می‌شود، از همه کشورهای منصف، آزاده و مستقل عضو فائو درخواست می‌کنیم که داستان جنگ علیه ایران را از ابتدا، نه از میانه آن بخوانند.

کیانی‌راد با طرح این سوال که جنگ تحمیلی علیه ایران بر اساس کدام قانون بین‌المللی صورت می‌گیرد، گفت: اگر قانون جنگل در جهان ترویج شود که هر کشوری به خود اجازه دهد بدون توجه به قوانین بین‌المللی به کشور دیگری حمله کند و آغازگر جنگی باشد که حق حیات و امنیت‏غذایی را هدف قرار می‌دهد، و متجاوزان مجازات نشوند، در آینده هیچ انسانی زنده نخواهد ماند تا ما برای تأمین امنیت‏غذایی آن‌ها تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: در حالی که از حق دسترسی به غذا سخن می‌رود، برخی از اعضای فائو برای تشکیل این جلسه فوق‌العاده شورا آن را دستمایه قرار داده‌اند، حق حیات و زندگی از کودکان مدرسه‌ای در میناب ایران و غیرنظامیان در جریان جنگ اخیر علیه ایران سلب شده است.

سفیر ایران در فائو با بیان این که تنگه هرمز پیش از این تجاوز علیه ایران باز بود، گفت: ایران اکنون حاکمیت بیش از ۵۰۰۰ ساله خود بر تنگه هرمز را اعمال می‌کند، حاکمیتی که تاکنون سخاوتمندانه از آن چشم‌پوشی کرده بود. از کسانی که حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را انکار می‌کنند می‌خواهم یک بار دیگر قوانین بین‌المللی را مطالعه کنند.

وی افزود: هر کشوری که دشمن ایران نباشد یا خاک خود را در اختیار دشمنان ایران قرار نداده باشد، می‌تواند با اطمینان خاطر و پس از هماهنگی با کشورهای دارای حق حاکمیت بر تنگه هرمز، از آن عبور کند.

کیانی‌راد گفت: ایران به دنبال درخواست سازمان ملل متحد، عبور محموله‌های مرتبط با امنیت غذایی را پس از هماهنگی با ایران مجاز دانست؛ اما پس از آتش‌بس و به دلیل عدم رعایت مفاد آتش‌بس و محاصره تنگه هرمز توسط یکی از کشورهای متجاوز یعنی ایالات متحده، این اختلال تشدید شد.

وی بیان کرد: ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران و اعضای اولیه فائو، همواره با روحیه تعامل و همکاری با فائو تلاش کرده است تا در راستای اهداف متعالی این سازمان یعنی ریشه‌کن کردن گرسنگی و ارتقای امنیت غذایی گام بردارد. ایران به‌رغم تحریم‌های ناعادلانه، جنگ‌های تحمیلی، دشمنی‌های غیرمنصفانه از سوی برخی اعضای محدود فائو و سایر ناملایمات طی ۴۷ سال گذشته، هرگز همکاری خود را با فائو کاهش نداده است.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) تصریح کرد: ایران معتقد است که فائو و نهادهای حاکمیتی آن محل تسویه‌حساب‌های سیاسی و کشاندن موضوعات سیاسی به یک سازمان و نهاد تخصصی نیست و انتظار دارد به طور متقابل، همان‌گونه که تاکنون بوده است، فائو نیز اجازه ندهد مطامع و اغراض سیاسی بر هدف و آرمان اولیه و روحیه عالی فائو برای غلبه بر چالش‌های امنیت غذایی و گرسنگی سایه افکند.

وی بر همکاری همه‌جانبه ایران با فائو، از طریق بسترهای عالی و ارزشمند فراهم شده توسط این سازمان تخصصی تأکید کرد: ایران به فرآیندهای دیپلماتیک باور دارد و هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود. با این حال، به هرگونه تجاوز به خاک خود و هر تهدیدی برای نابودی تمدن کهنش، پاسخی سخت و در چارچوب حق مشروع دفاع از خود بر اساس قوانین بین‌المللی خواهد داد.

کیانی‌راد تاکید کرد: ایران از هرگونه مذاکره‌ای که تضمین‌کننده احترام به حقوق مسلم مردمش و جلوگیری از تجاوز در آینده باشد، استقبال می‌کند، اما اعتقاد راسخ دارد که هیچ کشور یا مردم آزاده‌ای در جهان، تسلیم صلحی تحقیرآمیز در سایه تهدید، محاصره و تحریم نخواهد شد.