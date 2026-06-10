به گزارش خبرگزاری مهر، در صد و هشتاد و یکمین نشست شورای فائو (۹ ژوئن ۲۰۲۶) کشورهای روسیه، بلاروس، جمهوری اسلامی ایران، کوبا، ونزوئلا و جمهوری دموکراتیک خلق کره در بیانیهای مشترک، اقدامات قهری و یکجانبه برخی کشورها در تحریم و فشار بر فائو و کارشناسان آن برای تغییر در گزارشهای مرتبط با امنیت غذایی را محکوم کردند.
در این بیانیه آمده است:
وضعیت امنیت غذایی جهانی همچنان پیچیده است، اگرچه هنوز به نقطهای نرسیده که کنترل از دست برود. با این حال، درگیریهای مداوم، از جمله در خاورمیانه، اقدامات قهری یکجانبه و تحریمها، پیشبینی «سوپر» ال نینو، شیوع بیماریهای دامی و سایر عوامل، همگی در افزایش بیشتر تورم مواد غذایی نقش دارند و در میانمدت، ممکن است منجر به کمبود مواد غذایی نیز شوند.
ما از کار تحلیلی فائو که فراتر از بیان صرف حقایق و سناریوهای مدلسازی است، قدردانی میکنیم. فائو فهرست مشخصی از اقداماتی را که به کاهش پیامدهای منفی عوامل مختلف بیثباتکننده کمک میکند، به کشورها ارائه میدهد.
اعمال اقدامات قهری یکجانبه، مطابق با قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد نیست و تحقق همه حقوق بشر از جمله حق دسترسی به غذا را به خطر میاندازد.
اقدامات قهری یکجانبه اثرات مستقیم و شدیدی بر امنیت غذایی دارد، دسترسی به نهادههای حیاتی (سوخت، کود) را مختل میکند، زنجیرههای لجستیک و تأمین مواد غذایی را فلج میکند، استفاده از بودجههای دولتی برای تأمین مواد غذایی را محدود یا مختل میکند و قیمتها را با پیامدهای بشردوستانه نامتناسب و شدید برای کشورهای هدف افزایش میدهد. چنین اقداماتی اغلب در دستیابی به اهداف سیاسی خود شکست میخورند و در عوض آسیب جمعی ایجاد میکنند. بنابراین، شکی نیست که اقدامات قهری یکجانبه مانعی جدی برای امنیت غذایی جهانی هستند و تأثیرات فراسرزمینی دارند که اجرای مؤثر مأموریت فائو را تضعیف میکنند.
در این زمینه، شایان ذکر است که توصیههای سازمان که در سند CL ۱۸۰/۳ آمده است، در جلسه ویژه شورای فائو در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ ارائه شد. بنابراین، بند ۶۵ سند مذکور مستقیماً خواستار اجتناب از اعمال محدودیت بر انرژی و کود میشود، زیرا این امر برای جلوگیری از تشدید افزایش قیمت نهادهها ضروری خواهد بود.
با این حال، در این زمینه، نگرانی جدی در مورد رفتار برخی کشورها وجود دارد که سعی در اعمال فشار مستقیم بر سازمان و کارکنان آن دارند تا آنها را مجبور به ترک اجرای مستقل و بیطرفانه مأموریت فائو کنند.
ما از کارشناسان فائو و سایر آژانسهای سازمان ملل متحد که در تهیه گزارش SOFI مشارکت دارند، انتظار داریم که به عنوان اعضای خدمات مدنی بینالمللی، با رعایت اصول حرفهایگری، استقلال و بیطرفی، به انجام تعهدات خود ادامه دهند. شورای فائو و کمیته امنیت غذایی جهان، و البته مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به شما اختیار کافی برای تجزیه و تحلیل تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر امنیت غذایی و تغذیه را دادهاند. در جهانی به هم پیوسته، اکثریت قریب به اتفاق کشورها و مردم علاقهی وافری به درک پیامدهای چنین اقداماتی و تصمیمگیریهای آگاهانه دارند.
در پایان، ما قویاً از کشورها میخواهیم که از اعلام و اعمال هرگونه اقدام یکجانبهی اقتصادی، مالی یا تجاری که حق توسعه را تضعیف میکند و سیستمهای غذایی، رفاه و امنیت غذایی کشورها را تضعیف میکند، خودداری کنند. ما به جای توسل به تحریمهایی که هزینههای انسانی را به بیرون منتقل میکنند، معتقدیم که جامعهی بینالمللی باید مسیرهای چندجانبه و دیپلماتیک را دنبال کند. ما همچنین اطمینان داریم که مدیریت فائو باید خط مشی نظارت و تحلیل تأثیر این اقدامات را حفظ کند و همچنین توصیههایی را برای کاهش پیامدهای آنها، با تأکید بر آسیبپذیرترین کشورها، ارائه دهد.
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