نشست اکو در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، سی و ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با محوریت کارگروه کشاورزی، در محل دبیرخانه این سازمان در تهران برگزار شد.

این نشست که به ریاست حسن مومنی، سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، میزبان نمایندگان دفتر ارتباطات علمی و همکاری‌های بین‌المللی سازمان تات و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط بخش کشاورزی مرتبط با کارگروه‌های اکو بود.

در این نشست، پس از بررسی دستور کار ارائه شده از سوی دبیرخانه اکو، نمایندگان کشورهای عضو به تبادل نظر و بحث و بررسی پیرامون مواضع ملی خود پرداختند. تمرکز اصلی این نشست بر روی موضوعات کلیدی از جمله کارگروه انجمن بذر اکو، مرکز تعالی آب برای مصارف کشاورزی در کشورهای عضو، و پروژه بیوتکنولوژی بود. اعضا در خصوص این پروژه‌ها تصمیمات فنی اتخاذ کردند که پس از جمع‌بندی، از طریق دبیرخانه سازمان اکو برای تایید نهایی به کشورهای عضو ارسال خواهد شد.

سازمان اکو که شامل کشورهای افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان است، تنها سازمان بین‌المللی است که دبیرخانه آن در جمهوری اسلامی ایران واقع شده است.