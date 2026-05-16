۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

قلندری: «هوشمندسازی» تحولی نو در سفرها ایجاد می‌کند

اردبیل- فرماندار اردبیل از برنامه‌ریزی برای تهیه طرح هوشمندسازی گردشگری این شهرستان با هدف رونق صنعت سفر، افزایش درآمد و بهره‌مندی از توان دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح شنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان اردبیل اظهار کرد: تدوین طرح جامع دیجیتال‌سازی در اولویت است. راه‌اندازی پایگاه داده گردشگری، سامانه گردشگری سلامت و نقشه هوشمند سفر، زمینه تحول در این بخش را فراهم می‌کند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان، توسعه پایدار گردشگری و ارائه خدمات نوین به مسافران را ممکن می‌سازد.

فرماندار اردبیل گفت: اجرای این طرح‌ها ضمن معرفی بهتر جاذبه‌های گردشگری، به جذب سرمایه‌گذاری، افزایش مدت ماندگاری مسافران و تقویت زیرساخت‌های منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد.

کد مطلب 6831422

