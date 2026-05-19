به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نیر، اظهار کرد: با هدف تبدیل شهرستان نیر به مقصد گردشگران عبوری، جذب سرمایه‌گذاران و توسعه تاسیسات و زیرساخت‌های گردشگری در این شهرستان پیگیری می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی برای ایجاد دهکده گردشگری سلامت، تهیه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری بولاغلار و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در راستای توسعه صنعت گردشگری شهرستان در حال انجام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: نیر از ظرفیت‌های ویژه‌ای به‌خصوص در زمینه آب‌های گرم معدنی، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بهره‌مند است و این ظرفیت‌ها نیازمند توجه بیشتر و تخصیص اعتبارات از محل‌های مختلف به منظور توسعه زیرساخت‌ها است.

جباری با اشاره به قرار گرفتن کاروانسرای سنگی ثبت جهانی صائین در این شهرستان، ادامه داد: نیر در زمینه میراث‌فرهنگی نیز آثار قابل توجهی دارد و تخصیص اعتبارات برای ساماندهی آنها در کنار نصب تابلوهای معرفی در محورهای ورودی شهرستان می‌تواند در جذب و ماندگاری گردشگران موثر باشد.