حمایت مجلس از افزایش سرمایه بانک تخصصی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، «محمدرضا رضایی‌کوچی»، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عملکرد نظام بانکی در حوزه مسکن را مورد واکاوی قرار داد و بانک مسکن را موفق‌ترین نهاد مالی در تحقق اهداف دولت و مجلس در بخش مسکن معرفی کرد.

قدردان تلاش‌های جهادی مدیران و کارکنان بانک مسکن هستیم

رضایی‌ کوچی با تمجید از تلاش‌های جهادی مدیریت و کارکنان بانک مسکن اظهار کرد: به جرات می‌توان گفت بانک مسکن اولین و بهترین بانکی است که در حوزه ساخت مسکن به کشور کمک کرده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در حالی که بسیاری از بانک‌ها تنها بخش اندکی از تعهدات قانونی خود در طرح نهضت ملی را ایفا کردند، بانک مسکن بخش عمده تعهدات ابلاغی بانک مرکزی را با موفقیت اجرایی کرد.

وی ادامه داد: علیرغم محدودیت‌ها در تأمین منابع مالی، تمام توان این بانک تخصصی برای نقش‌آفرینی در تولید مسکن به کار گرفته شده که شایسته تقدیر است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین به نقش حمایتی این بانک در شرایط دشوار اشاره کرد و گفت: بانک مسکن در کمک به هم‌وطنانی که خانه‌هایشان در شرایط جنگ تحمیلی سوم آسیب‌دیده و یا تخریب شده است، پیشتاز بود و با پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن، نقش مهمی در بازسازی و آرامش خاطر مردم ایفا کرده که جا دارد از تمامی مدیران و کارکنان زحمتکش این بانک تشکر کنم.

افزایش سرمایه، راهکار اصلی رونق تولید و کنترل قیمت‌ها

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس، افزایش سرمایه بانک مسکن را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد: در قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه، بر افزایش سرمایه بانک مسکن تأکید شده است. ما در حال رایزنی و رفع موانع هستیم تا با انتقال اموال و دارایی‌های تعیین‌شده، سرمایه این بانک افزایش یابد.

وی افزود: اگر حمایت مناسبی از بانک مسکن صورت گیرد، این بانک به مراتب می‌تواند در تولید و کنترل قیمت مسکن اثرگذار باشد.

رضایی کوچی در پایان سخنان خود از تولید مسکن به عنوان راهکار مناسب برای کاهش قیمت مسکن نام برد و گفت: در این مسیر همچنین تامین زمین رایگان برای افراد فاقد مسکن و ایجاد جاذبه‌هایی برای هدایت سرمایه‌ها به این بخش در کنار تسهیلات‌دهی بانکی اثرگذار خواهد بود.