ثبت ۲۹۰۰ درخواست مردمی در میز ارتباطات در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند در شب‌های تعیین‌ شده با حضور در میز ارتباطات مردمی که در محل میدان اجتماعات آیت‌الله شهید رئیسی برپا می‌شود، پاسخگوی درخواست‌ها و دغدغه‌های مردم باشند و روند رسیدگی به پرونده‌ها را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه میزهای ارتباطات مردمی با هدف تقدیر از حضور مردم در میدان برگزار شده، گفت: هدف از راه‌اندازی میز خدمت، تسهیل ارتباط مستقیم مردم با مدیران و تسریع در رسیدگی به مطالبات و مشکلات شهروندان است.

هاشمی اظهار داشت: طی ۴۱ شب گذشته در ۵۵۰ مورد حضور مدیران در میز ارتباطات مردمی مرکز استان، بیش از دو هزار و ۹۰۰ درخواست مردمی ثبت شده است.

استاندار خراسان جنوبی شفافیت، پاسخگویی و کاهش بروکراسی اداری را از مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: از شهروندان خواست با حضور در برنامه‌های میز خدمت، مسائل و پیشنهادهای خود را به‌ صورت مستقیم مطرح کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شده و در زمینه رفع و رجوع آنها اقدام لازم صورت گیرد.