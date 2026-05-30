به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر شنبه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سامد)، با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات مردمی و پاسخگویی سریع و مؤثر مدیران دستگاه‌ های اجرایی، گفت: گره‌گشایی از کار مردم، وظیفه مدیران است.

وی ادامه داد: همه مدیران باید تلاش کنند با تسریع در حل مسائل، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بیش از پیش تقویت کنند.

هاشمی با بیان اینکه رضایتمندی مردم زمانی حاصل می‌شود که مطالبات و درخواست‌های آنان به‌صورت دقیق، مستمر و تا حصول نتیجه پیگیری شود، افزود: مدیران باید با حضور میدانی، ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی بموقع، زمینه رفع مشکلات و دغدغه‌های شهروندان را فراهم کنند.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی از مهمترین شاخص‌های مدیریت در نظام اسلامی است و انتظار می‌رود مدیران با جدیت بیشتری موضوعات و مطالبات مردمی را دنبال کنند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ درخواست مردمی نباید بدون پاسخ باقی بماند، گفت: به منظور پیگیری مطالباتی که مردم در دیدارهای شبانه و در میدان مطرح می‌کنند، کارشناسان زبده‌ای تعیین شده‌اند.

هاشمی بیان کرد: لازم است مدیران ضمن تسریع در فرآیندهای اداری، از هر اقدامی که موجب نارضایتی مردم می‌شود، پرهیز کنند.