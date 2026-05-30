۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

هاشمی: گره‌گشایی از کار مردم وظیفه اصلی مدیران دستگاه‌های اجرایی است

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گره‌گشایی از کار مردم را وظیفه مدیران دانست و گفت: هیچ درخواست مردمی نباید بدون پاسخ باقی بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر شنبه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سامد)، با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات مردمی و پاسخگویی سریع و مؤثر مدیران دستگاه‌ های اجرایی، گفت: گره‌گشایی از کار مردم، وظیفه مدیران است.

وی ادامه داد: همه مدیران باید تلاش کنند با تسریع در حل مسائل، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بیش از پیش تقویت کنند.

هاشمی با بیان اینکه رضایتمندی مردم زمانی حاصل می‌شود که مطالبات و درخواست‌های آنان به‌صورت دقیق، مستمر و تا حصول نتیجه پیگیری شود، افزود: مدیران باید با حضور میدانی، ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی بموقع، زمینه رفع مشکلات و دغدغه‌های شهروندان را فراهم کنند.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی از مهمترین شاخص‌های مدیریت در نظام اسلامی است و انتظار می‌رود مدیران با جدیت بیشتری موضوعات و مطالبات مردمی را دنبال کنند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ درخواست مردمی نباید بدون پاسخ باقی بماند، گفت: به منظور پیگیری مطالباتی که مردم در دیدارهای شبانه و در میدان مطرح می‌کنند، کارشناسان زبده‌ای تعیین شده‌اند.

هاشمی بیان کرد: لازم است مدیران ضمن تسریع در فرآیندهای اداری، از هر اقدامی که موجب نارضایتی مردم می‌شود، پرهیز کنند.

