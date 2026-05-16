عملیات اجرایی اصلاح شبکه و لوله‌ گذاری بلوار دانشجوی یزد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار گفت: این پروژه با هدف بهبود کیفیت آب و فشار شبکه توزیع مناطق نعیم آباد، بلوار دانشجو، بلوار شهید بهشتی و قسمت‌هایی از مناطق کاشانی اجرا شد که تاکنون به دلیل وجود نقاط بحرانی در شبکه توزیع از مسیر زیرگذر امام حسین (ع) با افت فشار مواجه بوده است.

وی به تلاش مستمر پرسنل حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب، امور آبرسانی و مناطق آبفا یزد و پیمانکار برای اجرای این پروژه اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه از دوازدهم اردیبهشت‌ماه آغاز و در کمتر از دو هفته، لوله‌گذاری، اصلاح شبکه و احداث حوضچه‌ها به پایان رسید و عملیات مرمت و آسفالت معابر نیز در هفته پیش‌رو تکمیل خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد یکی از نکات شاخص این پروژه را روش اجرای آن دانست و تصریح کرد: با عبور عرضی لوله از بلوار دانشجو به روش نقب، به جای حفاری کانال باز، باعث کاهش محدودیت های ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور در مدت اجرای پروژه شد.

علمدار در تشریح ابعاد فنی این پروژه گفت: این پروژه شامل ۶۰۰ متر لوله گذاری در اقطار ۱۶۰ تا ۳۵۵، ساخت چهار بابت حوضچه، لوله گذاری عرضی بلوار از داخل نقب به طول ۴۰ متر و اصلاح شبکه ۳۵۰ متر می باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، ضمن بهبود کیفیت آب شرب و فشار شبکه در مناطق مذکور، دو حلقه چاه اضطراری این مناطق نیز برای شرایط بحرانی آماده به کار خواهند بود و در شرایط عادی، آب با کیفیت مطلوب از طریق شبکه اصلی تأمین می‌شود.