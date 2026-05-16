  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

صالحی‌امیری: مراکز میراث تهران باید به کانون دیپلماسی فرهنگی بدل شوند

صالحی‌امیری: مراکز میراث تهران باید به کانون دیپلماسی فرهنگی بدل شوند

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مراکز میراث تهران را یکی از مهم‌ترین بازوهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ با حضور در مرکز میراث ناملموس تهران، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و در جریان گزارش عملکرد ارائه‌شده از سوی آتوسا مومنی، رئیس مرکز، در سه محور «آموزش»، «پژوهش» و «شبکه‌سازی» قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی در این بازدید، با تبیین جایگاه راهبردی مرکز میراث ناملموس تهران در منظومه دیپلماسی فرهنگی کشور، بر ضرورت ارتقای نقش‌آفرینی این مرکز در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد و گفت: مرکز میراث ناملموس تهران، یکی از مهم‌ترین بازوهای قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری، «رویدادمحوری» را از عوامل کلیدی تثبیت جایگاه بین‌المللی این مرکز دانست و افزود: برگزاری رویدادهای تخصصی، نشست‌های علمی، همایش‌های بین‌المللی و برنامه‌های مشترک فرهنگی، می‌تواند مرکز میراث ناملموس تهران را به مرجع تعاملات علمی و تمدنی در حوزه میراث فرهنگی ناملموس تبدیل کند.

وی با اشاره به ماهیت بین‌المللی این مرکز، بر ضرورت توسعه ارتباطات علمی با پژوهشگران، باستان‌شناسان، مرمت‌گران و نهادهای تخصصی جهان تاکید کرد و اظهار داشت: امروز، میراث‌فرهنگی در جهان معاصر، بدون گفت‌وگو، تبادل تجربه و شبکه‌سازی علمی، امکان بقا و شکوفایی نخواهد داشت.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه «هویت دانش در سیالیت شکل می‌گیرد»، خاطرنشان کرد: تاریخ و تمدن ایران از پاسارگاد تا شوش، از الموت تا ماسوله و از جیرفت تا سراسر این سرزمین، همواره بر پایه تعاملات دانشی، تبادل تجربه و پیوندهای تمدنی شکل گرفته و تداوم یافته است. از همین‌رو، حوزه میراث‌فرهنگی کشور نیازمند گسترش همکاری‌های پژوهشی، کاوش‌های مشترک و تبادل اطلاعات علمی با مراکز و نهادهای معتبر بین‌المللی است.

صالحی‌امیری همچنین با انتقاد از گسست ایجادشده در ارتباطات علمی و پژوهشی کشور در برخی حوزه‌های باستان‌شناسی و مرمت، تصریح کرد: بازسازی این مسیر، نیازمند رویکردی اقناعی، تعاملی و مبتنی بر گفت‌وگو است، نه مواجهه تقابلی. باید زمینه بازگشت ایران به شبکه تعاملات علمی و تخصصی جهانی را با عقلانیت، اعتمادسازی و دیپلماسی فعال فرهنگی فراهم کنیم.

وی در ادامه، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک با کمیسیون ملی یونسکو تاکید کرد و از برگزاری نشست مشترک با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو به‌منظور تعریف حوزه‌های همکاری مشترک با مرکز میراث ناملموس تهران خبر داد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود، بر پیگیری مسائل مالی و بودجه‌ای مرکز تاکید و تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی این مجموعه، نیازمند حمایت‌های هدفمند و تأمین منابع پایدار است تا مرکز بتواند متناسب با مأموریت‌های ملی و بین‌المللی خود ایفای نقش کند.

در این بازدید، آتوسا مومنی، رئیس مرکز میراث ناملموس تهران، نیز گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و ظرفیت‌های مرکز در حوزه آموزش تخصصی، توسعه همکاری‌های علمی و شبکه‌سازی فرهنگی ارائه کرد.

کد مطلب 6831579
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها