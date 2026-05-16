به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در مرکز میراث ناملموس تهران، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و در جریان گزارش عملکرد ارائهشده از سوی آتوسا مومنی، رئیس مرکز، در سه محور «آموزش»، «پژوهش» و «شبکهسازی» قرار گرفت.
وزیر میراثفرهنگی در این بازدید، با تبیین جایگاه راهبردی مرکز میراث ناملموس تهران در منظومه دیپلماسی فرهنگی کشور، بر ضرورت ارتقای نقشآفرینی این مرکز در سطوح منطقهای و بینالمللی تاکید کرد و گفت: مرکز میراث ناملموس تهران، یکی از مهمترین بازوهای قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی محسوب میشود.
صالحیامیری، «رویدادمحوری» را از عوامل کلیدی تثبیت جایگاه بینالمللی این مرکز دانست و افزود: برگزاری رویدادهای تخصصی، نشستهای علمی، همایشهای بینالمللی و برنامههای مشترک فرهنگی، میتواند مرکز میراث ناملموس تهران را به مرجع تعاملات علمی و تمدنی در حوزه میراث فرهنگی ناملموس تبدیل کند.
وی با اشاره به ماهیت بینالمللی این مرکز، بر ضرورت توسعه ارتباطات علمی با پژوهشگران، باستانشناسان، مرمتگران و نهادهای تخصصی جهان تاکید کرد و اظهار داشت: امروز، میراثفرهنگی در جهان معاصر، بدون گفتوگو، تبادل تجربه و شبکهسازی علمی، امکان بقا و شکوفایی نخواهد داشت.
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه «هویت دانش در سیالیت شکل میگیرد»، خاطرنشان کرد: تاریخ و تمدن ایران از پاسارگاد تا شوش، از الموت تا ماسوله و از جیرفت تا سراسر این سرزمین، همواره بر پایه تعاملات دانشی، تبادل تجربه و پیوندهای تمدنی شکل گرفته و تداوم یافته است. از همینرو، حوزه میراثفرهنگی کشور نیازمند گسترش همکاریهای پژوهشی، کاوشهای مشترک و تبادل اطلاعات علمی با مراکز و نهادهای معتبر بینالمللی است.
صالحیامیری همچنین با انتقاد از گسست ایجادشده در ارتباطات علمی و پژوهشی کشور در برخی حوزههای باستانشناسی و مرمت، تصریح کرد: بازسازی این مسیر، نیازمند رویکردی اقناعی، تعاملی و مبتنی بر گفتوگو است، نه مواجهه تقابلی. باید زمینه بازگشت ایران به شبکه تعاملات علمی و تخصصی جهانی را با عقلانیت، اعتمادسازی و دیپلماسی فعال فرهنگی فراهم کنیم.
وی در ادامه، بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک با کمیسیون ملی یونسکو تاکید کرد و از برگزاری نشست مشترک با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو بهمنظور تعریف حوزههای همکاری مشترک با مرکز میراث ناملموس تهران خبر داد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود، بر پیگیری مسائل مالی و بودجهای مرکز تاکید و تصریح کرد: تقویت زیرساختهای علمی، پژوهشی و اجرایی این مجموعه، نیازمند حمایتهای هدفمند و تأمین منابع پایدار است تا مرکز بتواند متناسب با مأموریتهای ملی و بینالمللی خود ایفای نقش کند.
در این بازدید، آتوسا مومنی، رئیس مرکز میراث ناملموس تهران، نیز گزارشی از اقدامات، برنامهها و ظرفیتهای مرکز در حوزه آموزش تخصصی، توسعه همکاریهای علمی و شبکهسازی فرهنگی ارائه کرد.
نظر شما