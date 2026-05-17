  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۳

زمان ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

زمان ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور از زمان اجرایی شدن افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خبر داد.

محمد اسدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، قرار شد سازمان تامین اجتماعی ظرف مدت ۵ روز؛ این مصوبه را به هیئت وزیران بفرستد تا برای اجرا، به تصویب برسد.

وی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس مصوبه شورای عالی کار، افزود: ما تمام تلاش خود را به کار بستیم که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، عین مصوبه شورای عالی کار باشد.

اسدی با اذعان با اینکه ما هم قبول داریم که حقوق پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران پاسخگوی معیشت و زندگی آنان نیست، اظهار کرد: ما سقف افزایش حقوق را در نظر گرفتیم و بیش از این نمی شد کاری انجام داد.

طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان تمامی مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور، با عنوان این مطلب که افزایش حقوق به اردیبهشت ماه نمی رسد، تاکید کرد: سقف مهلت ما برای ابلاغ افزایش حقوق، تا ۱۵ خرداد است و بعد از آن، مصوبه مربوطه قابلیت اجرایی پیدا می کند.

وی افزود: مابه التفاوت افزایش حقوق ماه های فروردین و اردیبهشت، در خرداد ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

به گفته اسدی، افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۵ خواهد بود که ۶۰ درصد برای حداقل بگیران و سایر سطوح نیز ۴۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6831580
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مستمری بگیر IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      12 2
      پاسخ
      با سلام سازمان تامین اجتماعی روی متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی برای هر بازنشسته ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان که حق قانونی بازنشستگان است کمتر پرداخت می کند مبلغ متناسب سازی به پایه حقوق باید اضافه شود بعد افزایش حقوق سالیانه صورت بگیرد مبلغ متناسب سازی دو سال را اگر بر پایه اضافه می‌شود بعد افزایش حقوق صورت می‌گرفت یک میلیون تومان بیشتر دریافت می کردند سازمان بخاطر همین امر مبلغ متناسب سازی را در ردیف مزایا آورده به پایه حقوق اضافه نکرده است
    • صمدی IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      52 3
      پاسخ
      دوماه از سالر۱۴۰۵ گذشته هنوز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال نشده است ؛ چقدر کارگزاران بی فکر هستند و بی مسئولیت با این تورم های۲۰۰ و۳۰۰٪ چرا نباید مانند بازنشستگان کشوری،و لشکری افزایش حقوق از فروردین اعمال و پرداخت گردد.
    • شیرزاد IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      20 1
      پاسخ
      درود بر شهیدان جنگ تحمیلی: جناب اسدی برادر گرامی .اعلام خبر اضافه حقوق سال‌جاری توسط شما دو جنبه دارد اول اینکه می‌بایستی در اسفند سال قبل و یا در دهه ی اول فروردین ماه ۱۴۰۵ به هیئت وزیران اعلام می‌شد تا در اسرع وقت بازنشستگان محترم تامین اجتماعی بتوانند در اردیبهشت ماه با حقوق سال‌جاری ارتزاق کنند .دوم اینکه اعلام شما اگر بعنوان یک خبر برای ما می‌باشد صحت و سقم آن نباید زبر سوال باشد .آیا واقعا حقوق خرداد ماه را با اضافه حقوق فروردین و اردیبهشت دریافت می‌کنیم .؟!
    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      21 1
      پاسخ
      چرا نباید مثل بقیه بازنشسته های ارگان دیگه از فروردین حقوق افزایش پیدا کنه قبلا که از اردیبهشت افزایش حقوق اعمال می‌شد الان کردین خرداد
    • محمد IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      8 2
      پاسخ
      اخبار و تعهد تامین اجتماعی توسط اقای اسدی اعلام میشه این اقایان شدند وکیل مدافع تعلل تامین اجتماعی بعد اگر موعد اجرا بشه تعلل مجدد تامین اجتماعی توسط نفر دیگر از کانون توجیه خواهد شد کانون بازنشستگان رو اسمش رو بزارید سخنگوی تامین اجتماعی
    • ح IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      10 1
      پاسخ
      چرا اردیبهشت واریز نشه من با۳۵ سال سابقه ۱۴ملیون حقوق میگیرم باز افتاد واسه برج بعد به خدا پشیمان هستم که این همه پول به تامین اجتماعی واریز کردم
    • ندا IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      17 1
      پاسخ
      من فقط سوالم از مسئولین این هست چرا نباید ما تا به همین امروز 1405/02/27 افزایش حقوق بازنشستگی رو بگیریم ما داریم زیر فشار گرونی خورد میشیم چرا هیچ کس به فکر ما بازنشستگان نیست
    • سلیمان جلیلیان IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      5 4
      پاسخ
      سلام حقوق اردیبهشت کی پرداخت میشود
    • حسین خانی IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      2 2
      پاسخ
      یک زمانی همه ارزو میکردند حقوق بگیر وبازنشسته تامین اجتماعی باشند اما متاسفانه باحرف نمیشه مردم وقشربازنشسته روتوجیه کرد شماف بگید ماتا اخرش رفتیم متاسف هستم برای همتون تبعیض تاکی ماهم خدایی داریم
    • حیدرحیدر IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      4 2
      پاسخ
      سلام این حقوق ها فقط برا زنده بودنه الان دختر دم بخت داشته باشیم چه گورمون رو باید بکنیم ماشین گرفتن هم دیگه برامون آرزو خواهد شد مسئولین عزیز به جان مادرتون این ملت همیشه در صحنه رو در هیچ کجای جهان نمیشه پیداکرد به خدا اگر قدرشون رو ندونید خسرانه!!!
    • رضا IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      13 4
      پاسخ
      واقعا شرم آوره قیمت همه چیز چقدر افزایش داشته اما حقوق خرداد ماه افزایش پیدا میکنه؟
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      5 3
      پاسخ
      این رو نمیشد از فروردین ابلاغ کرد؟ واقعا مسوولین مربوطه چی فکر میکنن..‌دو ماه از سال گذشته افزایش نرخ در همه اقلام صورت گرفته تورم سر به فلک کشیده یک ماهه دیگه باید با حقوق سال گذشته زندگی کرد؟!
    • افشار IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      1 3
      پاسخ
      از وام باز نشستگان هم خبری نیست سه ساله هر وقت مراجعه به سایت میکنیم می گویند پر شده
    • امامی IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      0 8
      پاسخ
      این نوع افزایش حقوق نتیجه اش ورشکستگی تامین اجتماعی است با توجه به فضای جنگ.مثلا افرایش حقوق ده بازنشسته حداقلی برابر با یک سایرسطوح رتبه اولی است.چنانچه سایر سطوح بگیر که همسانسازی هم شاملش میشه می بایست رتبه بندی شوند.چنانچه پرونده بازنشستگان را بصورت جدی بررسی کنندوقانون را ملاک بدانند جمعیت قابل توجهی ازآمار تامین وضعیتشون تغییرخواهد کرد.
    • محمود IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      4 0
      پاسخ
      سلام دو ماه ازسال جدید گذشته هنوز حکم مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی را نزدند وافزایش حقوق ها را پرداخت نکردند بازنشستگان کشوری ولشکری حکم رازدند وافزایش باحقوق را گرفتند متاسفم
    • رقیه IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      2 1
      پاسخ
      سلام و خسته نباشید .تو رو قرآن یکم بفکر این ملت باشین من زن سرپرست خانوار مستاجر با دوتا فرزند واقعا دیگه بریدم با این تورم چرا به وقتش حداقل افزایش حقوق مون رو نمی‌دین
    • همشهری‌۷۰ساله IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      2 0
      پاسخ
      آقای‌اسدی‌شماگذاشتید‌یا.مدیرتامین‌ جلسه‌تونواردیبهشت‌گذاشتید‌ مگر نمیشد‌قبل‌ازسال مشخص‌شده‌بودچنددرصدقراره‌اضافه‌ بشه‌چون‌مجلس تصویب‌کرده‌بودو۳۰درصدهمسانسازی‌‌ازدوسال‌قبل‌۳۰‌درصدش۱۴۰۵‌بود پس‌چرا‌۳ماه‌بعدازسال‌اونهم‌بدقولی‌‌زیاد بی‌اعتمادکرده‌ماروفقط‌کلاه‌ما تا مین‌اجتماعی‌پشم‌نداره‌همه‌صندوقها فروردین‌اضافه‌شونودادن‌اژاول‌سال گذشته.چقدرتورم‌داشتیم‌۱۵ماه‌ بابابدبختی‌وجیب‌خالی‌وقرضی‌ نتونستیم بدیم‌شرمنده‌شدیم‌وپولی‌بماقرض‌نمیدن‌ باجیب‌وشکم‌گرسنه‌چی‌کشیدیم نمیشه‌مساعده‌باحقوق.بدن‌خرداد‌کم‌کنند‌
    • زود باور IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      6 0
      پاسخ
      پارسال هم گفتند افزایش حقوق فروردین را اردیبهشت می‌دهند ولی مهر ماه دادن با ۷ ماه تاخیر
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      3 0
      پاسخ
      برای مابه التفاوت این قدر منت می گذارند و مصاحبه می کنند اخرش هم ۶ ماه بعد پرداخت می کنند اخه این چه وضعی است
    • شهرام IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      6 0
      پاسخ
      وعده سر خرمن همانند هر سال
    • حسین IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بازنشسته تامین اجتماعی مثل بچه سرراهی هست هیچ کسی گردن نمیگیرشون مگر میشه یک قانون چند جور اعلام کرد گشوری و لشکری از همین قانون استفاده کنن ولی برای تامین اجتماعی باید بر تایید بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها