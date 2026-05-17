زمان ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

محمد اسدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، قرار شد سازمان تامین اجتماعی ظرف مدت ۵ روز؛ این مصوبه را به هیئت وزیران بفرستد تا برای اجرا، به تصویب برسد.

وی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس مصوبه شورای عالی کار، افزود: ما تمام تلاش خود را به کار بستیم که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، عین مصوبه شورای عالی کار باشد.

اسدی با اذعان با اینکه ما هم قبول داریم که حقوق پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران پاسخگوی معیشت و زندگی آنان نیست، اظهار کرد: ما سقف افزایش حقوق را در نظر گرفتیم و بیش از این نمی شد کاری انجام داد.

طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان تمامی مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور، با عنوان این مطلب که افزایش حقوق به اردیبهشت ماه نمی رسد، تاکید کرد: سقف مهلت ما برای ابلاغ افزایش حقوق، تا ۱۵ خرداد است و بعد از آن، مصوبه مربوطه قابلیت اجرایی پیدا می کند.

وی افزود: مابه التفاوت افزایش حقوق ماه های فروردین و اردیبهشت، در خرداد ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

به گفته اسدی، افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۵ خواهد بود که ۶۰ درصد برای حداقل بگیران و سایر سطوح نیز ۴۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.