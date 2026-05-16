۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

لواندوفسکی از بارسلونا خداحافظی کرد

مهاجم لهستانی تیم فوتبال بارسلونا با انتشار متنی در فضای مجازی با هواداران این باشگاه خداحافظی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روبرت لواندوفسکی مهاجم کهنه کار و با تجربه لهستانی تیم فوتبال بارسلونا پس از ۴ فصل حضور در این باشگاه امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود از هواداران این باشگاه خداحافظی و جدایی خود را اعلام کرد.

لواندوفسکی در پیام خود آورده است: «بعد از چهار سال پر از چالش و تلاش، زمان رفتن فرا رسیده است.

من در حالی جدا می‌شوم که احساس می‌کنم مأموریتم را به پایان رسانده‌ام؛ ۴ فصل حضور و کسب ۳ قهرمانی.

عشقی که از همان روزهای نخست از هواداران دریافت کردم، هرگز فراموش نخواهم کرد.

کاتالونیا برای همیشه جایگاه ویژه‌ای در قلب من خواهد داشت.

از تمام کسانی که در این چهار سال زیبا در کنارم بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

و یک تشکر ویژه از رئیس لاپورتا که این فرصت را به من داد تا شگفت‌انگیزترین فصل دوران حرفه‌ای‌ام را تجربه کنم.»

