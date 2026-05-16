به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صاحب در نشست خبری که به مناسبت هفته ملی سلامت برگزار شد با اشاره به وضعیت سالمندان در پایتخت، اظهار کرد: حدود ۵ هزار سالمند در تهران داریم که بخشی از آنان، حدود ۱۵ درصد تنها زندگی می‌کنند و اغلب نیز زنان هستند.



وی افزود: در برخی محلات تهران حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ سالمند تنها زندگی می‌کنند و طبیعتاً این افراد حتی در شرایط عادی نیز نیازمند دریافت خدمات هستند، اما در شرایط بحران و جنگ اهمیت این خدمات مضاعف می‌شود.



صاحب ادامه داد: بر همین اساس تلاش شده از ظرفیت‌های مردمی برای ارائه خدمات در شرایط خاص استفاده شود و این اقدامات در کانون جهاندیدگان شهرداری تهران که متشکل از سالمندان فعال در محلات هستند، در حال انجام است و همین الگو در حوزه مادران و معلولان نیز دنبال می‌شود.



مدیرکل سلامت شهرداری تهران خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات، فعال‌سازی زیرساخت‌های محلی و بسیج ظرفیت‌های مردمی برای ارائه خدمات در شرایط بحران است.



وی با اشاره به اهمیت اقدامات درمانی و اورژانسی در بحران‌ها گفت: کانون پزشکان نیز در محلات دوباره سازماندهی و بازطراحی شده تا در شرایط بحرانی خدمات لازم را ارائه دهد.



صاحب افزود: در تهران حدود ۲۰۰۰ مسجد وجود دارد که حدود ۷۰۰ مسجد در قالب طرح «آرمان» به عنوان مساجد شاخص آرمانی فعالیت می‌کنند. این مساجد از زیرساخت‌های مناسب برخوردارند، اما باید به گروه‌های جهادی پزشکی و روانشناسی مجهز شوند.



وی ادامه داد: گروه‌های جهادی پزشکی شامل پزشک، پرستار، پیراپزشک، دندانپزشک و ماما در این مساجد سازماندهی شده‌اند و در حال توسعه فعالیت‌های خود هستند. همچنین گروه‌های روانشناسی نیز برای مقابله با تشدید اختلالات روانی در شرایط جنگ و بحران در سطح محلات فعال شده‌اند.



مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اشاره به مأموریت جدید اداره کل سلامت از نخستین روزهای جنگ گفت: ارائه خدمات در اماکن اقامتی نیز به این مجموعه واگذار شد و اکنون حدود ۶۴۰۰ مهمان در ۵۳ تا ۵۴ هتل و مرکز اقامتی، تحت پوشش خدمات قرار دارند.



وی تصریح کرد: خدماتی همچون روانپزشکی، پزشکی، ورزش، سرگرمی، مهد کودک، برنامه‌های نشاط‌آور، خدمات آموزشی و تحصیلی و همچنین مددکاری اجتماعی با کمک گروه‌های جهادی در این مراکز ارائه می‌شود.



صاحب تأکید کرد: هیچ دستگاهی اجازه فعالیت مستقل در این حوزه را نداشته و همه اقدامات از مسیر گروه‌های جهادی و مردمی دنبال شده است، چرا که در شرایط بحرانی، مهم‌ترین ظرفیت، مردم حاضر در صحنه هستند که می‌توانند خدمات را به صورت فوری و مؤثر ارائه دهند.



وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های هفته سلامت امسال گفت: هفته سلامت امسال متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و محور اصلی آن افزایش تاب‌آوری و انسجام اجتماعی است.



مدیرکل سلامت شهرداری تهران افزود: یکی از برنامه‌های مهم، راه‌اندازی ایستگاه‌های سلامت در میادین شهر است که علاوه بر ارائه خدمات، به آموزش سبک زندگی و اهمیت تاب‌آوری نیز می‌پردازند.



وی گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ ایستگاه کوچک‌مقیاس و بیش از ۱۲۰ ایستگاه بزرگ در سطح شهر فعال هستند؛ این در حالی است که در روزهای ابتدایی تنها ۳۰ ایستگاه فعالیت داشتند.



صاحب خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این ایستگاه‌ها به صورت خودجوش و توسط گروه‌های مردمی راه‌اندازی شده‌اند و علاوه بر آن، حدود ۳۰۰ کاروان کوچک نیز به صورت سیار در خیابان‌های شهر فعالیت می‌کنند.



وی در ادامه تأکید کرد: در مجموع اکنون حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ ایستگاه سلامت کوچک و بزرگ در تهران فعال هستند که با مشارکت مردم و گروه‌های جهادی به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.