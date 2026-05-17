برای اجاره بهای مسکن در همدان سقف تعیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کاوسیامید صبح یکشنبه در سخنان پیش از دستور صحن علنی شورای شهر همدان با اشاره به برگزاری برنامه «کافه گفتوگو» به همت بسیج دانشجویی در میدان امام (ره)، اظهار کرد: در این نشستها مسائل و دغدغههای مختلفی از سوی شهروندان مطرح شد که بخش عمده آن به موضوع مسکن اختصاص داشت.
وی با بیان اینکه مهمترین مطالبه مطرح شده از سوی مردم، افزایش قابل توجه ودیعه و اجارهبهای مسکن است، افزود: متأسفانه در شرایط کنونی شاهد افزایشهای چشمگیر در این حوزه هستیم که فشار مضاعفی را به مستأجران وارد کرده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: انتظار میرود مالکان در تعیین نرخ اجارهبها شرایط مستأجران را در نظر بگیرند.
وی افزود: همچنین از دادستان و ریاست دادگستری استان درخواست میشود با ورود به این موضوع، سقف مشخصی برای افزایش ودیعه و اجارهبها تا پایان شرایط فعلی تعیین شود و این موضوع در شورای تأمین استان با محوریت استاندار مورد بررسی قرار گیرد.
کاوسیامید در ادامه به مشکلات طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر وظیفه پیگیری این موضوع را داریم و لازم است اداره کل راه و شهرسازی و استانداری برای رفع چالشهای موجود در این طرح تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در چند مرحله مبالغی را پرداخت کردهاند، تصریح کرد: در مقابل برخی افراد پرداختی اندکی داشته یا هنوز مبلغی واریز نکردهاند که این ناهماهنگی در روند پرداختها میتواند منجر به بیعدالتی شود و لازم است برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان ساماندهی شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر همدان همچنین خواستار ورود استاندار، معاون عمرانی استاندار، اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برای پیگیری مشکلات این طرح شد و تأکید کرد: شورای شهر همدان در این زمینه همکاری حداکثری را داشته است.
کاوسیامید در بخش دیگری از سخنان خود به راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل مسکن در همدان اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادها، واگذاری بخشی از اراضی توافق شده میان شهرداری و دولت از مجموعه ۱۱۸ هکتاری به شهروندان برای ساخت مسکن در قالب گروههای پنج تا شش نفره است.
وی افزود: در صورت واگذاری زمین از سوی دولت، صدور رایگان پروانه ساخت از سوی شهرداری و پرداخت تسهیلات بانکی، امکان ساخت مسکن توسط خود شهروندان فراهم میشود.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: نمونهای از این طرح در شهرک مدنی با مشارکت پنج خانواده دارای دو فرزند معلول اجرا شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
وی بیان کرد: با اعتماد به مردم و تشکیل تعاونیهای کوچک ساختمانی در زمینهای واگذار شده از سوی دولت، میتوان زمینه خانهدار شدن شهروندان را فراهم کرد.
