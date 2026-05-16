آزادسازی ۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی اهر، ۲۵۰ بنای غیرمجاز تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، عملیات گسترده قلع‌وقمع بناهای غیرقانونی در شهرستان اهر به مرحله اجرا درآمد.

این عملیات که در مناطق استراتژیک کشاورزی از جمله محدوده جاده ورزقان، اراضی روستای «کرداحمد علیا» و محور قدیم «آذغان» انجام شد، منجر به تخریب بیش از ۲۵۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز گردید. با اجرای این احکام، بالغ بر ۱۲ هکتار از زمین‌های حاصلخیز منطقه که از چرخه تولید خارج شده بود، مجدداً آزادسازی شد.

این اقدام با نظارت مستقیم دادستان، نماینده مدعی‌العموم، نیروی انتظامی و با حضور اکیپ‌های امور اراضی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر صورت گرفت. اجرای این احکام بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شده و هدف آن جلوگیری از نابودی زمین‌های کشاورزی و تضمین امنیت غذایی منطقه عنوان شده است.

مقامات قضایی و اجرایی شهرستان تأکید کرده‌اند: برنامه صیانت از اراضی ملی و کشاورزی با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه دست‌اندازی به این عرصه‌ها برخورد قانونی قاطع صورت می‌گیرد.