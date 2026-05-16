به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب افزود: در سال‌های گذشته یکی از کشاورزان محلی در محدوده بونگاه مهریان شهرستان بویراحمد، ۱۷ هزار و ۶ مترمربع از اراضی منابع ملی را به زیر کشت برده بود.

وی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بویراحمد پس از شناسایی تخلف، با تشکیل پرونده قضایی، متهم را به مراجع قضایی معرفی کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی، حکم رفع تصرف از سوی مراجع قضایی صادر شد و با هماهنگی مراجع انتظامی، عملیات اجرای حکم انجام گرفت.

وی بیان کرد: در جریان اجرای این حکم، بیش از ۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض به اراضی ملی و زیستگاه‌های طبیعی گفت: حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و این اداره کل بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی از مردم و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه رایگان ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا از وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی جلوگیری شود.