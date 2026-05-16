  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۲

رفع تصرف ۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی در منطقه حفاظت‌شده دنای شرقی

رفع تصرف ۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی در منطقه حفاظت‌شده دنای شرقی

یاسوج-مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از رفع تصرف بیش از ۱۷ هزار مترمربع از اراضی منابع ملی در منطقه بونگاه واقع در محدوده حفاظت‌شده دنای شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب افزود: در سال‌های گذشته یکی از کشاورزان محلی در محدوده بونگاه مهریان شهرستان بویراحمد، ۱۷ هزار و ۶ مترمربع از اراضی منابع ملی را به زیر کشت برده بود.

وی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بویراحمد پس از شناسایی تخلف، با تشکیل پرونده قضایی، متهم را به مراجع قضایی معرفی کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی، حکم رفع تصرف از سوی مراجع قضایی صادر شد و با هماهنگی مراجع انتظامی، عملیات اجرای حکم انجام گرفت.

وی بیان کرد: در جریان اجرای این حکم، بیش از ۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض به اراضی ملی و زیستگاه‌های طبیعی گفت: حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و این اداره کل بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی از مردم و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه رایگان ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا از وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی جلوگیری شود.

کد مطلب 6831176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها