مهاجرانی: رژیم جعلی صهیونیستی صلح در غرب آسیا را به بازی گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگوی تلویزیونی، ضمن بزرگداشت روز فردوسی و زبان فارسی اظهار کرد: زبان فارسی به عنوان مرز و سنگری است که لازم از همه ما در راستای حمایت و پاسداشت از آن گام برداریم .
وی افزود: روز گذشته روز تحمیل موجودیت رژیم صهیونیستی بر منطقه بود که به درستی روز نکبت نام گرفته است. ۷۸ سال پیش در چنین روزی مهیبترین تراژدی انسانی و اخلاقی دوران معاصر شکل گرفت که همراه با تاسیس هویت جعلی رژیم صهیونیستی بود.
رژیم جعلی صهیونیستی صلح در غرب آسیا را به بازی گرفته است
سخنگوی دولت بیان کرد: آنچه که در چند سال گذشته در غزه اتفاق افتاد و قتل عام قریب به ۷۰ هزار انسان که ۲۰ هزار زن و کودک بودند ، و آنچه که در یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاد نشان میدهد که رژیم جعلی صهیونیستی کل صلح را در منطقه و غرب آسیا به بازی گرفته است.
مهاجرانی تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران بر حقوق حقه خود با قاطعیت پافشاری میکند و با تأکید بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه بینالملل را برای توقف نسلکشی، پایان دادن به اشغالگری و محاکمه جنایتکاران متجاوز یادآوری میکند.
وی با اشاره به ضرورت همبستگی در کشور، گفت: باید یادآور شد که مردم عزیز ایران بار دیگر نشان دادند راه عبور از مشکلات، همبستگی ملی است؛ این اتحاد مقدس، در طول این ۷۷ روز بهعنوان یکی از ابزارهای قدرت در کنار سربازان دیپلماسی ما بوده و توانسته به عبور کشور از بحرانها کمک کند. این میراثی است که از امام راحل، رهبری شهید و امروز نیز ذیل رهبری داعیانه مقام معظم رهبری، بهعنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای مردم ما ثبت خواهد شد.
مهاجرانی با اشاره به بازدید رئیس جمهور از ورزشگاه آزادی تهران تصریح کرد: آقای رئیسجمهور پس از بدرقه تیم ملی و دریافت پیراهن شماره ۱۲ بهعنوان یار دوازدهم تیم ملی، از ورزشگاه ۱۲ هزار نفری نیز بازدید داشتند و در جریان آسیبهای واردشده به آن مجموعه قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین آقای دکتر عارف در ادامه بازدیدهای میدانی خود از دستگاههای اجرایی، از باشگاه دانشپژوهان جوان و سازمان فضایی کشور بازدید کردند. یادآوری شد که اعضای تیمهای ملی المپیادهای دانشآموزی معمولاً برای مدت نسبتاً طولانی در باشگاه دانشپژوهان جوان اقامت دارند و آقای دکتر عارف نیز با این فضا و کارکرد آن بهخوبی آشنا هستند. در این دیدارها، بر این نکته تأکید شد که نخبگان ایرانی خارج از کشور، سرمایهای عظیم برای کشور هستند و دولت به هیچ عنوان آنان را بابت مهاجرت سرزنش نمیکند؛ بلکه هرگاه قصد بازگشت داشته باشند، از آنان حمایت و قدردانی خواهد کرد. در بازدید از سازمان فضایی نیز تأکید شد که ایران یک ابرقدرت است؛ اما نه به معنای قدرتی که رژیمهای سلطهگر دنبال میکنند، بلکه قدرتی برای گسترش صلح، امنیت، ثبات و خدمت به انسان که از منظر اسلام، موجودی دارای کرامت الهی است. با این حال، در توان علمی و نظامی ایران بهعنوان یکی از ابرقدرتها تردیدی وجود ندارد.
تصویب آییننامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاههای اجرایی در محلهها و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقههای میانی
مهاجرانی در خصوص اقدامات دولت خاطر نشان کرد : در جلسه هیئت دولت، آییننامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاههای اجرایی در محلهها و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقههای میانی به تصویب رسید. این مصوبه در راستای همان مفهوم محلهمحوری مورد نظر آقای رئیسجمهور است؛ مفهومی که بر مشارکت همه نهادهای مدنی از جمله خیریهها، سمنها، معتمدین و افراد اثرگذار در محلهها برای ارائه خدمات بهتر و دقیقتر به مردم تأکید دارد.
وی ادامه داد: بر اساس این آییننامه، نهاد پیشرفت و توسعه محلی مردمی نیز بهعنوان نهادی مشارکتمحور و غیردولتی، با اتکا به مشارکت ساکنان، معتمدین محلی، مؤسسات خیریه و گروههای جهادی و مردمی تشکیل خواهد شد. هدف این نهاد، ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در محلههاست.
سخنگوی دولت در خصوص موضوع بهداشت و درمان گفت: در راستای مدیریت بازار دارو و تجهیزات پزشکی، دولت مصوبهای در این حوزه داشت که این مصوبه میتواند به مدیریت بهتر بازاری کمک کند که یکی از نگرانیهای بحق مردم است.
ثبتنام وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از ۲۴ اردیبهشت
وی افزود : در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام شد که ثبتنام وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از ۲۴ اردیبهشت آغاز شده است. این وام با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده و متقاضیان میتوانند از ۲۴ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری و پس از مطالعه شرایط و ضوابط، برای دریافت آن اقدام کنند.
مهاجرانی در رابطه با اقدامات وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد : وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که برنامهریزی برای تأمین مالی حدود ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید انجام شده و نقشه حمل کالاهای ضروری و اساسی از طریق مرزها نیز در حال تدوین است.همچنین وزارت نفت و بهویژه شرکت ملی گاز اعلام کردند که اجرای مستمر و هدفمند طرحهای بهینهسازی، یکی از محورهای اصلی مدیریت مصرف در کشور است و خوشبختانه در این زمینه نیز اقدامات خوبی در حال انجام است.
وی در ادامه اقدامات دستگاهها عنوان کرد: شرکت ملی گاز اعلام کرد که طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در حوزههای پرمصرف از جمله کشاورزی، صنایع، نیروگاهها، مرغداریها و گلخانهها با جدیت در حال پیگیری است. در همین راستا، تاکنون ۷۵ شرکت فناور در ۲۹ استان کشور با شرکتهای گازرسانی قرارداد همکاری امضا کردهاند. توسعه این همکاریها و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، یکی از رویکردهای راهبردی شرکت ملی گاز برای مدیریت بهینه انرژی محسوب میشود.
مهاجرانی گفت: در حوزه فناوریهای نوین نیز معاونت علمی ریاست جمهوری از پیشرفتهای قابلتوجه در پروژه «سکوی ملی هوش مصنوعی» خبر داد. با تلاش شبانهروزی دانشگاهها، پژوهشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، این سکو در حال حاضر در مرحله تست و ارزیابی نهایی قرار دارد و انشاءالله از ابتدای خردادماه به وضعیت پیشین خود بازگشته و آماده بهرهبرداری کامل خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین، مصلای امام خمینی (ره) تهران از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشتماه میزبان مسابقات روبوکاپ ۲۰۲۶ بود. نکته حائز اهمیت این است که علیرغم محدودیتها و شرایط خاصی که در ماههای اخیر بر کشور حاکم بود، نوجوانان و جوانان مستعد ما با تمرکزی ستودنی در حوزههای رباتیک و هوش مصنوعی به تلاش خود ادامه دادند. تیمهای برتر این رقابتها به مسابقات جهانی روبوکاپ در کره جنوبی اعزام خواهند شد.
هیچگونه نگرانی در خصوص ذخایر مرغ و تخم مرغ در کشور وجود ندارد
مهاجرانی با اشاره به وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده است ، هیچگونه نگرانی در خصوص ذخایر مرغ کشور وجود ندارد.همچنین در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان اقدام به توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور صورت گرفته و به هر میزانی هم که نیاز باشد این عرضه انجام خواهد شد . مرغ منجمد با قیمت ۲۵۵ هزار تومان در تمامی مراکز عمومی در حال عرضه است و میتوانیم حتی به صورت مستقیم آن را در سطح شهرها عرضه کنیم.
