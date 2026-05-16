عارف: باید در مدیریت جهادی ساعت را از مچ خود باز کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در دیدار با مدیران صنعت فولاد خوزستان با اشاره به انواع توطئههای دشمن علیه ایران، گفت: جریانهای سیاسی و اقوام سرمایه کشور هستند اما در گذشته دشمن درصدد بود تا با اختلاف افکنی در داخل کشور از این سرمایهها علیه خودمان بهره ببرند. دشمن وقتی در راهبرد سرنگونی نظام در جنگ۱۲ روزه و وقایع دی ماه ناموفق شد، تضعیف نظام را به عنوان هدف خود انتخاب کرد بنابراین حمله به اقتصاد و زیرساختهای علمی کشور را در جنگ رمضان دنبال کرد. با این حال با مقاومت رزمندگان و در میدان بودن مدیران ارشد و مردم، دشمن نتوانست به اهدافش برسد.
حمله به فولاد و پتروشیمی برای به تسلیم کشاندن ایران بود
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: حمله به فولاد و پتروشیمی هدفدار و برای ضربه اقتصادی و به تسلیم کشاندن ایران بود، گفت: راهبرد ما نه تنها بازسازی این صنایع بلکه نوسازی و بهسازی با استفاده از فناوریهای روز دنیاست.
وی، انسجام و وحدت ملی، شکست توطئه ایران هراسی، اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، شکست هیمنه پوشالی و سلطه طلبی آمریکا در دنیا را از دستاوردهای جنگ رمضان دانست و ادامه داد: جایگاه ایران نیز در مقایسه با پیش از جنگ رمضان تغییر کرده است. ایران دیگر کشوری که مورد تحریم واقع شود، نیست. البته ما در این مسیر هزینه زیادی دادهایم ولی قصد تسلیم شدن نداشتیم چون هزینه تسلیم بیشتر از مقاومت است.
دستاوردهای علمی فراوان و منحصر به فردی به دست آوردهایم
عارف خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر توسعه علمی و فناوری کشور تاکید داشتند و براساس همین راهبرد و با تلاش دانشمندان و متخصصان کشورمان، ما دستاوردهای علمی فراوان و منحصر به فردی به دست آوردهایم که یک نمونه کوچک آن توان پهپادی است. با کوشش و انگیزه همین نخبگان علمی، در فاصله جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان، جهش علمی و فناوری در کشور رخ داد. جنگهای آینده جنگ علم و فناوری است و ما این فناوری را بر اساس دانش بومی بدست آوردهایم. جهتگیری دولت نیز دستیابی به جایگاه اول در منطقه در علم و فناوری است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به لزوم تهیه برنامههای کشور متناسب با جایگاه جدید ایران پس از جنگ رمضان، افزود: ما استفاده از دانش و فناوری بومی خود را محدود نکرده و در اختیار کشورهای منطقه قرار میدهیم، زیرا راهبرد ایران در جایگاه جدید خود پس از جنگ رمضان، همکاری و تعامل با کشورهای منطقه برای تامین امنیت، آسایش و رفاه کل منطقه است.
عارف همچنین با اشاره به اقتدار ایران در سه جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی، گفت: صنعت نیز در دوره جنگ رمضان میدان ایثار و خدمت بود و فعالیت خود را متوقف نکرد. اکنون نیز به فعالیت جهادی نیازمندیم و باید تمام انرژی و توان خود را به صورت جهادی به کار ببریم و نگاه به ساعت خود نکنیم. اکنون دورانی است که باید ساعت را از مچ خود باز کنیم.
هر ثانیه در نگاه ارزشی و جهادی باید همراه با اتفاق مثبتی باشد
وی ادامه داد: نگاه کلاسیک به انجام وظایف خود را باید کنار بگذاریم. در نگاه ارزشی و جهادی، ساعت انجام وظیفه ملاک نیست زیرا در هر ثانیه باید اتفاق مثبتی رخ دهد. مطمئن هستیم با این رویکرد، صنایع آسیب دیده سریعتر از برنامههای تدوین شده بازسازی، نوسازی و بهسازی خواهند شد.
عارف خاطرنشان کرد: وظیفه دولت این است که همه امکانات را در اختیار حل مسائل کشور قرار دهد البته نباید در خدمترسانی خطایی انجام شود چون حتی یک خطا ممکن است موجب بیانگیزگی سایر بخشها شود.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با اشاره به نقش رئیسجمهور در تامین کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم، گفت: دکتر پزشکیان در جنگ رمضان هم در خیابان در کنار مردم بود و هم جلسات مختلف با بخشهای گوناگون اجرایی و خدماتی داشت. تعداد جلساتی که رئیسجمهور برای تامین کالاهای اساسی برگزار کرد، بسیار زیاد بود که نتیجه آن آرامش در بازار و وفور کالاها در فروشگاهها شد البته گرانی وجود دارد که با سازوکارهایی که مطرح شده است، باید این گرانی حل شود.
