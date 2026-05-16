۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

«مأموریت ماکان» برای دانش‌آموزان محیط‌یار

معاون وزیر آموزش و پرورش، از برگزاری مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی ویژه دانش‌آموزان محیط‌یار پایه اول تا ششم دوره ابتدایی تحت عنوان «مأموریت ماکان» در هفته سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در مراسم هفته سلامت آموزش و پرورش، به پاس همکاری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزارت آموزش و پرورش در راه‌اندازی و اجرای طرح «محیط‌یار»، لوح تقدیری از سوی وزیر آموزش و پرورش به محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان، به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط‌زیست اهدا شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در این مراسم با تأکید بر اهمیت سلامت به‌ عنوان زیربنای ورود به سایر حوزه‌های آموزشی، بر ارتباط تنگاتنگ سلامت با محیط‌زیست سالم تأکید کرد.

همچنین محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش نیز با تشریح برنامه‌های هفته سلامت، گفت: رویداد «مأموریت ماکان» (مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی ویژه دانش‌آموزان محیط‌یار پایه اول تا ششم دوره ابتدایی) در اولویت برنامه‌های هفته سلامت وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

حبیب احسنی پور

