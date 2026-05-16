به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن ثریا، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان البرز، امروز شنبه از نجات یک قطعه جوجه جغد در محدوده جاده قزل‌حصار خبر داد و گفت: این پرنده که از گونه‌های حمایت‌شده محسوب می‌شود، توسط یک شهروند طبیعت‌دوست در یک واحد صنعتی یافت و برای تیمار به مرکز بازپروری حیات وحش منتقل شد.

وی در تشریح جزئیات این رویداد اظهار داشت: شهروند مسئولیت‌پذیر حین جابجایی تجهیزات در محیط کارگاهی، متوجه حضور جوجه جغدی شد که به دلیل شرایط نامناسب محل، امکان ادامه حیات ایمن در آن محدوده را نداشت. این شهروند در اقدامی آگاهانه، پرنده را تحویل یگان حفاظت محیط زیست استان داد و کارشناسان پس از بررسی‌های اولیه و اطمینان از وضعیت سلامت، آن را به مرکز مجاز بازپروری منتقل کردند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفاظتی این گونه گفت: جغدهای کوچک‌جثه از پرندگان ارزشمند اکوسیستم‌های طبیعی به شمار می‌روند و نقش مؤثری در کنترل جمعیت آفات و حفظ تعادل زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایفا می‌کنند. وی زیستگاه اصلی این گونه را تپه‌ماهورها، مناطق صخره‌ای کم‌ارتفاع و نواحی نیمه‌خشک کشور عنوان کرد و افزود: فصل جوجه‌آوری این پرنده از اواخر فروردین‌ماه آغاز می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان البرز در پایان ضمن قدردانی از حساسیت شهروندان نسبت به حیات وحش، تأکید کرد: از عموم مردم، فعالان صنعتی و بهره‌برداران واحدهای تولیدی درخواست می‌شود در صورت مشاهده جانوران وحشی، به‌ویژه نوزادان آنها در محیط‌های انسانی، از هرگونه جابجایی یا نگهداری خودسرانه پرهیز کرده و موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به ادارات محیط زیست یا پاسگاه‌های محیط‌بانی اطلاع دهند.