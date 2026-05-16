هاکی اعزام های پرتعدادی خواهد داشت/ ۶ اردوی همزمان آقایان و بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قدیمی با اشاره به تقویم فشرده اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی گفت: با توجه به رویدادهای بین المللی پیشِ‌رو در بخش‌های مختلف هاکی چمن و سالنی، برنامه‌ریزی اردوها با هدف افزایش آمادگی فنی و بدنی ملی‌پوشان و حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا انجام شده است. تلاش می‌کنیم با فراهم کردن شرایط مناسب تمرینی و پشتیبانی لازم، مسیر آماده‌سازی تیم‌ها با بالاترین کیفیت پیش برود.

قدیمی درخصوص تاثیرات منفی جنگ تحمیلی سوم بر رشته هاکی گفت: متاسفانه در اسفند سال گذشته حین برگزاری اردوی آماده سازی تیم هاکی چمنی بانوان کشورمان در سمنان جهت حضور در انتخابی بازی های آسیایی ناگویا، دشمنان قسم خورده به میهن عزیزمان تجاوز کردند و بانوان هاکی بازمان از حضور در بازی های آسیایی ناگویا جا ماندند.

وی ادامه داد: همچنین روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم ، ساختمان فدراسیون هاکی مورد حمله قرار گرفت و خسارت های جدی وارد شد که خوشبختانه با تلاش و حرکت جهادی روند بازسازی در مدت کوتاه انجام و فعالیت های فدراسیون بدون وقفه ادامه پیدا کرد و در ۲ ماه پیش روی تیم های ملی هاکی سالنی آقایان و بانوان کشور به رقابت های قهرمانی آسیای تایلند ، تیم هاکی چمن ۱۱ نفره امید آقایان به رقابت های قهرمانی آسیا در قزاقستان و تیم هاکی چمن ۱۱ نفره امید بانوان به رقابت های قهرمانی آسیا در عمان و تیم های هاکی چمن۵نفره زیر ۱۷ سال پسران و دختران کشور به رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در عمان اعزام خواهند شد.

برنامه اردو های پیش روی فدراسیون هاکی به شرح زیر است:

۱- نخستین اردوی تیم ملی هاکی سالنی آقایان، جهت حضور در قهرمانی آسیا در تایلند از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۱ خرداد –مراغه

۲- دومین اردوی تیم ملی هاکی سالنی بانوان جهت حضور در قهرمانی آسیا در تایلند از ۳ لغایت ۱۰ خرداد - تهران

۳- دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی امید هاکی چمن ۱۱ نفره بانوان و تیم هاکی چمن۵ نفره دختران زیر ۱۷ سال جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در عمان، از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۲ خرداد-تهران

۴-دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی امید هاکی چمن ۱۱ نفره آقایان و تیم هاکی چمن ۵ نفره پسران زیر ۱۷ سال جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان و عمان، از ۲۸ اردیبهشت لغایت ۷ خرداد-کرمانشاه

حضور ۹ بازیکن مستعد پسر و ۹ بازیکن مستعد دختر در تیم هاکی چمن امید زیر ۲۰ سال آقایان و بانوان گزینش شده از مسابقات المپیاد استعدادهای برتر هاکی وزارت ورزش و جوانان سال گذشته ، نشان از اهمیت بالای این المپیاد و دقت نظر استعدادیاب های توانمند کشورمان دارد.