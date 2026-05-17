اجرای ۲۳۴ پروژه ورزشی در آذربایجان غربی؛ سرانه ورزشی افزایش می یابد

سجاد بیرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این پروژهها شامل ۱۳۸ فضای ورزشی روباز و ۷۲ سالن سرپوشیده با مجموع ۷۰ هزار متر مربع فضای مسقف و ۱۲۶ هزار متر مربع فضای روباز است که برای اجرای آنها بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.
وی ادامه داد: نگاه عدالت محور در توزیع پروژهها مورد توجه جدی قرار گرفته و تمامی مناطق استان از این طرحها بهرهمند خواهند شد؛ به طوری که ۷۵ پروژه در مناطق شهری و ۱۵۹ پروژه در مناطق روستایی در حال اجراست.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی درباره منابع تامین اعتبارات پروژهها نیز گفت: ۱۳۵ پروژه از محل اعتبارات استانی، ۶۹ پروژه از محل اعتبارات ملی، ۳۰ پروژه با مشارکت شرکت نفت و ۲۵ پروژه نیز در حوزه تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی اجرا میشود.
وی با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرانه ورزشی آذربایجانغربی ۸۳ سانتیمتر مربع است که با بهرهبرداری از پروژههای در دست اجرا، این شاخص رشد قابل توجهی خواهد داشت و تاثیر مستقیمی بر ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان خواهد گذاشت.
بیرامی همچنین از چشمانداز توسعه ورزش استان در سال ۱۴۰۵ سخن گفت و افزود: در صورت تخصیص بهموقع اعتبارات، پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰ پروژه بزرگ و کوچک ورزشی در سطح استان افتتاح و به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی تصریح کرد: این منابع مالی برای تکمیل، توسعه و تعمیرات ۱۶۵ پروژه ورزشی اختصاص خواهد یافت و نشاندهنده اعتماد به ظرفیتهای کارآفرینان و سرمایهگذاران در مسیر توسعه ورزش استان است.
وی تاکید کرد: آذربایجانغربی با تکیه بر برنامهریزی دقیق و بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای دولتی و خصوصی، در مسیر یک تحول جدی در حوزه ورزش قرار گرفته و این روند میتواند الگویی موفق از مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساختهای ورزشی کشور باشد.
