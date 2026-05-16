خبرگزاری مهر - گروه جامعه: در روزهای دشوار جنگ رمضان، نیروهای آتش‌نشانی تهران به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی امدادرسانی در خط مقدم حوادث حضور فعال داشتند. این گزارش، عملکرد و فداکاری آتش‌نشانان را در مقابله با حوادث ناشی از بمباران و تخریب‌های گسترده شهری تشریح می‌کند.

طی ۴۰ روز نبرد بی‌وقفه، حدود پنج هزار آتش‌نشان به‌صورت شبانه‌روزی در عملیات‌های نجات، اطفای حریق و جست‌وجوی پیکر شهروندان جان‌باخته حضور داشتند و با سرعت عمل قابل توجه، تیم‌های امدادی موفق شدند در بسیاری از موارد، جان افرادی را که امیدی به زنده ماندنشان نبود، نجات دهند و نشان دهند که رسالت آتش‌نشانی تنها محدود به مهار آتش نیست، بلکه خدمت‌رسانی شبانه‌روزی و حضور در خطرناک‌ترین شرایط، بخش جدایی‌ناپذیر این حرفه است.

از این رو با «قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران» به گفتگو پرداختیم.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تشریح عملکرد نیروهای آتش‌نشانی در جریان جنگ، گفت: ۴۰ روز نبرد نفس‌گیری بین ما و دشمن جریان داشت و شاید بعد از نیروهای مسلح، نیروهای امدادی و به‌ویژه آتش‌نشانان بیشترین حضور را در میدان داشتند.

وی افزود: حدود ۵ هزار آتش‌نشان به‌صورت شبانه‌روزی در عملیات‌های امدادی حضور داشتند و مأموریت‌های اصلی ما شامل نجات، اطفای حریق و جست‌وجوی پیکر شهروندان بود.

آواربرداری‌های سنگین برای یافتن پیکر شهدا

محمدی با اشاره به گستردگی عملیات‌ها اظهار کرد: در برخی نقاط، فقط برای پیدا کردن بخشی از پیکر یک شهید، مجبور بودیم بین ۲۰ تا ۱۰۰ ساعت آواربرداری انجام دهیم. این عملیات‌ها با تجهیزات سنگین در سطح شهر تهران انجام شد و عملیات آواربرداری و جست‌وجو تا پایان کامل مأموریت‌ها ادامه داشت.

نجات بیش از ۴۳۰ شهروند از زیر آوار

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: در این مدت ۴۳۰ تا ۴۴۰ نفر به‌صورت زنده از زیر آوار نجات پیدا کردند و برخی عملیات‌های نجات از یک ساعت تا ۹ ساعت طول می‌کشید و افرادی که احتمال فوت آن‌ها صددرصد بود، زنده بیرون آورده شدند و اکنون در کنار خانواده‌های خود زندگی می‌کنند.

زمان رسیدن نیروهای امدادی؛ حدود ۵ دقیقه

محمدی درباره سرعت عمل نیروهای امدادی اظهار کرد: با وجود حجم بالای عملیات‌ها و حتی ترافیک نیروهای امدادی در برخی مناطق، زمان رسیدن نیروها به محل حادثه حدود ۵ دقیقه بود و نیروها و تجهیزات ما همیشه آماده‌باش هستند و بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر می‌شوند.

۳۴ مصدوم؛ اما بدون شهید

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران در پاسخ به پرسشی درباره تلفات نیروهای آتش‌نشانی گفت: خوشبختانه شهیدی نداشتیم اما ۳۴ نفر از نیروهای ما دچار مصدومیت شدند و با رعایت تمهیدات ایمنی که یکی از ارکان اساسی کار ماست، توانستیم از بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری کنیم.

آسیب به چند پایگاه آتش‌نشانی

محمدی در پایان گفت: چند پایگاه آتش‌نشانی در جریان حوادث آسیب دیدند و چهار پایگاه دچار تخریب شدند، اما روند امدادرسانی بدون توقف ادامه داشت.

نجات ۳۰۰ نفر از زیر آوار ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: بیش از ۳۰۰ شهروند در عملیات‌های مختلف طی ۲۷ روز ابتدایی جنگ رمضان نجات دادیم و نیروهای آتش‌نشانی در تمامی مأموریت‌های اعلام‌شده با موفقیت عمل کرده‌اند.

ملکی با اشاره به اینکه همه حوادث لزوماً به آتش‌نشانی گزارش نمی‌شود، گفت: طبیعی است که برخی حوادث به دلایل مختلف به سازمان آتش‌نشانی اعلام نشود اما در تمامی مواردی که آتش‌نشانی تهران به عنوان نیروی اصلی امدادی در شهر تهران در جریان حادثه قرار گرفته، نیروهای عملیاتی در محل حضور یافته و خوشبختانه همه عملیات‌ها با موفقیت به پایان رسیده است.

وی افزود: طی ۲۷ روز آتش‌نشانان تهران موفق شدند بیش از ۳۰۰ نفر را از شرایط بسیار خطرناک نجات دهند. در میان این افراد، تعدادی کاملاً زیر آوار گرفتار شده بودند و حتی امید چندانی به زنده ماندن آنها وجود نداشت اما با تلاش و سرعت عمل نیروهای عملیاتی از زیر آوار خارج شدند و وضعیت جسمی قابل قبولی داشتند.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت آتش‌نشانان محدود به شرایط خاص نیست، گفت: آتش‌نشانان وظیفه خود را محدود به شرایط جنگی یا غیرجنگی نمی‌دانند. رسالت اصلی آتش‌نشانی امدادرسانی و خدمت به مردم است. در طول سال حوادث متعددی مانند آتش‌سوزی‌ها، ریزش ساختمان، حوادث آسانسور، حوادث صنعتی و ده‌ها مأموریت دیگر به آتش‌نشانی اعلام می‌شود و نیروهای عملیاتی به طور شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند. در چنین شرایطی نیز علاوه بر مأموریت‌های روزمره شهر، حوادث ناشی از شرایط خاص نیز به این مأموریت‌ها اضافه می‌شود.

ملکی ادامه داد: علاوه بر این، تعدادی از آتش‌نشانان بازنشسته نیز فراخوان شدند و پس از ساماندهی در بخش‌هایی که امکان استفاده از تجربه آنها وجود داشت به کار گرفته شدند. همچنین از ظرفیت نیروهای داوطلب نیز استفاده شد.

وی درباره نیروهای داوطلب توضیح داد: نیروهای داوطلب آتش‌نشانی شامل شهروندانی هستند که پیش از این آموزش‌های لازم را دیده‌اند و در قالب طرح‌های داوطلبانه با سازمان همکاری می‌کنند. این افراد در شرایط خاص می‌توانند در برخی مأموریت‌های پشتیبانی، هدایت جمعیت، تأمین ایمنی محیط و کمک‌های اولیه به نیروهای عملیاتی کمک کنند. در دوره قبلی نیز تعدادی از این داوطلبان به کار گرفته شدند و نقش مؤثری در پشتیبانی عملیات‌ها داشتند.

ملکی افزود: در شرایط فعلی، با به‌روزرسانی تجهیزات، استفاده از تجربیات گذشته و همچنین تغییراتی که در مدیریت و چیدمان نیروهای عملیاتی انجام شده، با وجود اینکه مدت زمان شرایط فعلی بیش از دو برابر دوره قبلی شده، تاکنون نیازی به دریافت نیروهای کمکی از سایر شهرها نداشته‌ایم.

به گزارش مهر؛عملکرد شبانه‌روزی و فداکارانه آتش‌نشانان تهران در جریان جنگ رمضان، نمونه‌ای روشن از تعهد و تخصص نیروهای امدادی در شرایط بحرانی است و این نیروها با سرعت عمل، شجاعت و استفاده از تجهیزات پیشرفته، جان صدها شهروند را نجات دادند و ضمن مقابله با خطرات مستقیم، مانع از وقوع خسارت‌های انسانی و مالی گسترده شدند.

تجربه این عملیات‌ها نشان می‌دهد که آتش‌نشانی تنها مهار آتش نیست؛ بلکه امدادرسانی به شهروندان، مدیریت بحران و خدمت‌رسانی بی‌وقفه، رسالت اصلی این حرفه است و حضور مستمر و آماده‌باش نیروهای عملیاتی، بازنشستگان و داوطلبان نشان داد که با همکاری، آموزش و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان حتی در دشوارترین شرایط، زندگی و امنیت مردم را حفظ کرد و امید را در دل جامعه زنده نگه داشت.