به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش مهدی‌زاده شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای میدانی، یکی از افراد شاخص و دارای سابقه در حوزه قاچاق چوب‌آلات جنگلی در منطقه چمستان شهرستان نور شناسایی و در حین حمل محموله غیرمجاز دستگیر شد.

وی افزود: این عملیات با حضور میدانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، نماینده پلیس امنیت اقتصادی مستقر در اداره کل و تیم‌های عملیاتی یگان حفاظت و با هماهنگی مراجع قضایی اجرا شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با بیان اینکه متهم دارای چندین فقره حکم جلب و سابقه تخلف در این حوزه بوده است، تصریح کرد: پس از تکمیل مستندات اولیه، برای وی قرار بازداشت موقت صادر و جهت ادامه روند رسیدگی قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان حوزه منابع طبیعی خاطرنشان کرد: صیانت از عرصه‌های جنگلی و مقابله با سودجویان و غارتگران انفال از اولویت‌های جدی این اداره کل است و یگان حفاظت بدون اغماض با هرگونه تخلف در این بخش برخورد خواهد کرد.