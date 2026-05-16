به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صادقلو امروز شنبه در نشست تبیین آمادگیهای دفاعی و پدافندی، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیماییهای شبانه طی ۷۶ شب در ۴ نقطه شهری، اظهار داشت: این تجمعات مردمی علاوه بر خنثیسازی دسیسههای دشمن، مایه قوت قلب نیروهای مسلح است.
وی افزود: سیاست دولت بر دو محور رضایتمندی اداری و ثبات اقتصادی بنا شده و تمام توان خود را برای ارائه بهترین خدمات به مردم وفادار این منطقه به کار گرفتهایم.
فرماندار ساوجبلاغ با تأکید بر نظارت دقیق بر معیشت مردم، تصریح کرد: در حوزه تنظیم بازار، ۱۲ تیم بازرسی اصناف به صورت روزانه بر قیمتها و جلوگیری از احتکار نظارت میکنند و برای نخستین بار، سامانهای در پیامرسان «بله» راهاندازی شده تا مردم گزارشهای گرانفروشی را مستقیماً ارسال کرده و از روند رسیدگی مطلع شوند.
صادقلو در تشریح اقدامات پدافند غیرعامل گفت: بدترین سناریوها را پیشبینی کردهایم. برای تأمین آب، ۲۰ درصد از ظرفیت چاههای شهرستان به دیزلژنراتور و سوخت جایگزین مجهز شده و تانکرهای آبرسان نیز در حالت آمادهباش قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه نان، ۵۶ درصد نانواییها دو یا سه گانه سوز شدهاند، ۴ نانوایی سیار تجهیز شده و نان بستهبندی نیز در فروشگاههای بزرگ عرضه میشود.
فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به تأمین ذخایر کالاهای اساسی، اذعان داشت: ذخایر کالاهای اساسی نظیر برنج، شکر، روغن، گندم و مرغ منجمد برای مدت ۶ ماه آینده تأمین شده است. همچنین برای کنترل قیمتها، روزانه یک تن گوشت قرمز با نرخ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در مراکز بدون واسطه بازارچه بعثت هشتگرد، گلسار و فاز ۷ شهر جدید مهستان عرضه میشود.
صادقلو در پایان با اشاره به وضعیت اشتغال در شهرستان، گفت: با تکیه بر مشوقهای مالیاتی، نرخ تعدیل نیرو در ساوجبلاغ با کمتر از نرخ استانی، به زیر ۳ درصد رسیده و روند بازگشت بخشی از کارگران تعدیلشده نیز آغاز شده است.
