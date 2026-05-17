کشف دو انبار احتکار مواد نفتی و ام دی اف در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی از کشف مقادیر قابل توجهی مواد نفتی و پتروشیمی و یک انبار احتکار امدیاف، ابزار و یراقآلات احتکار شده در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر دپوی مواد اولیه نفتی و پتروشیمی در یکی از واحدهای صنفی سطح شهرستان و عدم عرضه آن به بازار، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام هماهنگیهای لازم با مقام قضایی، بازرسی مشترکی با حضور مأموران پلیس امنیت عمومی، پلیس امنیت اقتصادی، اداره اطلاعات، کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف از محل مورد نظر انجام شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر تصریح کرد: در جریان این بازرسی، ۶ هزار و ۵۰۰ لیتر مواد نفتی از نوع تینر، ۲۱۶ لیتر انواع چسب چوب و یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم پلاستیک حبابدار کشف شد که خارج از ضوابط قانونی نگهداری و در سامانههای مربوطه نیز ثبت نشده بود.
سرهنگ ساکی با اشاره به کمبود مواد اولیه مورد نیاز برخی واحدهای تولیدی و صنفی در حوزههایی نظیر رنگکاری، نقاشی مبل و منبتکاری در شهرستان گفت: دپوی این اقلام با هدف عرضه در زمان افزایش قیمت، میتواند موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا واحد متخلف با دستور مقام قضایی پلمب و پروندهای برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
کشف انبار احتکار امدیاف، ابزار و یراقآلات و کابینت در ملایر
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر در ادامه افزود: گزارشی نیز مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی امدیاف، ابزار و یراقآلات و کابینت در یکی از واحدهای شهرستان ملایر دریافت شد.
وی تصریح کرد: در جریان این بازرسی مقادیر زیادی امدیاف، ابزار و یراقآلات و همچنین چندین هزار مترمربع کابینت کشف شد که در سامانههای مربوطه ثبت نشده بود.
سرهنگ ساکی خاطرنشان کرد: بررسیهای انجام شده نشان داد قیمت این کالاها با نرخهای فعلی بازار تفاوت قابل توجهی داشته و عدم ثبت آنها در سامانه، حاکی از دپوی طولانیمدت با هدف عرضه در زمان افزایش قیمت و کسب سود نامشروع بوده است.
وی با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان بیان داشت: در این راستا واحد مذکور پلمب و پروندهای تشکیل شد که برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با محتکران و اخلالگران اقتصادی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه احتکار و قاچاق کالا، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما