تردد در جاده چالوس ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس‌راه استان البرز از مسدود شدن جاده چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک خبر داد. بر اساس اعلام پلیس، این مسیر از کیلومتر ۱۸ تا ۳۰ و در محدوده خوزنکلا و پلیس‌راه کرج به دلیل اجرای عملیات تور سنگ، طی ساعات مشخصی از روز مسدود خواهد شد.

بر اساس این گزارش، محدودیت ترافیکی یادشده در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۰۹:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ بعد از ظهر اعمال می‌شود. مسافران و رانندگان محترم می‌بایست پیش از عزیمت، زمان حرکت خود را با این بازه زمانی هماهنگ کنند.

پلیس راه از رانندگان خواست برای جلوگیری از ترافیک سنگین و اتلاف وقت، مسیرهای جایگزین مانند جاده کرج - قزوین و سپس آزادراه تهران - شمال را در اولویت قرار دهند و پیش از سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی از طریق سامانه‌های پلیس راه مطلع شوند.