  1. استانها
  2. تهران
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

۳ نفر در واژگونی خودرو در محدوده جوادآباد جان باختند

۳ نفر در واژگونی خودرو در محدوده جوادآباد جان باختند

ورامین- مسئول آتش‌نشانی بخش جوادآباد، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در آزادراه قم-گرمسار (حدفاصل جوادآباد، ورامین) خبر داد.

امیر کلدری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در آزادراه قم-گرمسار (حدفاصل جوادآباد، ورامین) خبر داد.

وی با بیان اینکه این حادثه منجر به فوت ۳ نفر و مصدومیت ۱ نفر شده است، افزود: نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شده و عملیات رهاسازی سرنشینان را انجام دادند.

مسئول آتش‌نشانی جوادآباد تصریح کرد: مصدوم حادثه توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل و اجساد جانباختگان نیز به سردخانه تحویل داده شد.

کلدری در پایان از رانندگان خواست تا نکات ایمنی را در محورهای مواصلاتی به ویژه آزادراه‌ها رعایت کنند.

کد مطلب 6831822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها