۳ نفر در واژگونی خودرو در محدوده جوادآباد جان باختند

امیر کلدری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در آزادراه قم-گرمسار (حدفاصل جوادآباد، ورامین) خبر داد.

وی با بیان اینکه این حادثه منجر به فوت ۳ نفر و مصدومیت ۱ نفر شده است، افزود: نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شده و عملیات رهاسازی سرنشینان را انجام دادند.

مسئول آتش‌نشانی جوادآباد تصریح کرد: مصدوم حادثه توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل و اجساد جانباختگان نیز به سردخانه تحویل داده شد.

کلدری در پایان از رانندگان خواست تا نکات ایمنی را در محورهای مواصلاتی به ویژه آزادراه‌ها رعایت کنند.