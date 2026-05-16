توقیف شناور حامل بیش از ۶۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبراه اروند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حجت سفیدپوست عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق و کنترل نوار مرزی، مأموران پایگاه دریابانی آبادان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات هدفمند عملیاتی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله سوخت قاچاق به کشورهای حوزه خلیج فارس مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان با رصد تحرکات شناورهای مشکوک و اعزام به‌موقع به موقعیت مورد نظر، طی عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند یک فروند شناور متخلف را هنگام خروج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در آبراه اروند متوقف کنند.

سردار سفیدپوست ادامه داد: مأموران در بازرسی از شناور توقیفی، مقدار ۶۴ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به دستگیری هفت متهم در این رابطه، بیان کرد: متهمان دستگیر شده به همراه شناور توقیفی و پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

وی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش تقریبی محموله سوخت کشف شده بیش از ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.