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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

کشف ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان آبادان

کشف ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان آبادان

اهواز ـ فرمانده مرزبانی استان خوزستان از توقیف یک فروند یدک کش خارجی حامل ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های شمال خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت سفید پوست اظهار کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر قاچاق فرآورده‌های نفتی (گازوئیل) در آب‌های شمال خلیج فارس به وسیله یک فروند شناور یدک‌کش خارجی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دریابانان ناوگروه شناوری آبادان قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی خوزستان افزود: مرزبانان آبادان با تشکیل چند تیم عملیاتی واکنش سریع، با اعزام به موقع به محل در حوزه آب‌های سرزمینی، شناور مورد نظر را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و هوشمندانه آن را توقیف کردند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به مستندات به دست آمده این شناور در عرصه قاچاق سوخت فعالیت داشته و سوخت را از شناورهای سبک خریداری کرده است بیان کرد: مرزبانان پس از انتقال شناور مذکور به مقر، ضمن دستگیری ۱۱ متهم خارجی، در بازرسی از آن مقدار ۳۸۲ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل کشف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به مقابله جدی و بدون وقفه مرزبانان با پدیده شوم قاچاق به ویژه سرمایه ملی، گفت:کارشناسان ارزش تقریبی محموله سوخت کشف شده را بیش از ۵۷۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان دستگیر شده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

کد مطلب 6935490

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