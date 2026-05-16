۹۲ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاکررضا مریدی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی لرستان، اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۹۲ درصد درآمدهای مالیاتی کشور محقق شده است که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۳، ۳۸ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به چالشهای اقتصادی و جنگهای اخیر، تلاش سربازان گمنام اقتصادی و همکاران سازمان را در دستیابی به این هدف ستود.
معاون سازمان امور مالیاتی لرستان، تأکید کرد: مالیات تنها منبع درآمدی دولت است و باید با رویکردی حمایتی از فعالان اقتصادی و درعینحال با سعهصدر برای وصول درآمدها عمل کرد.
مریدی همچنین به برنامههای جدیدی چون شناسایی مؤدیان جدید، حمایت از مؤدیان آسیبدیده، تقویت اداره مبارزه با فرار مالیاتی و همچنین «نشاندار کردن مالیات» برای مشارکت حداکثری در تکمیل پروژههای استانی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه استان لرستان در سال گذشته ۸۸ درصد درآمد خود را محقق کرده و ۲۴ درصد رشد داشته است، بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای قانونی جدید، مانند بند خ ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه، برای جذب سرمایه در پروژههای استانی تأکید کرد.
معاون سازمان امور مالیاتی لرستان، گفت: چهار درصد از مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً بهحساب شهرداریها و دهیاریها واریز میشود و با همکاری آنها میتوان پروژههای عمرانی و خدماتی مؤثر برای رفاه مردم استان را اجرایی کرد.
نظر شما