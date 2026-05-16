ابراهیمی: منطقه سده امید سبز اراک در مسیر مهار آلایندگی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی بعدازظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: شهر اراک با بیشترین میزان آلایندگی مواجه است و یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای کاهش این معضل، منطقه سده است که نقش مؤثری در بهبود شرایط زیست‌محیطی دارد.

وی افزود: با این حال، این منطقه با چالش‌هایی از جمله تأمین آب، وضعیت سد و برخی مسائل مرتبط با سازمان کار روبه‌رو است.

ابراهیمی تصریح کرد: در عین حال، ساختار سنتی و مردمی این سازمان با مالکیت مشخص، طی سالیان طولانی در این محدوده شکل گرفته و استمرار یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به وجود ۸۰۰ هکتار باغات سنتی مردمی در منطقه سده، این باغات ظرفیتی مهم برای کاهش آلایندگی هوای اراک و حفظ سرسبزی منطقه بوده و ضرورت پیگیری جدی ثبت ملی این عرصه مورد تاکید است.

ابراهیمی تاکید کرد: رویکرد در قبال سازمان کار محلی باید مبتنی بر تسهیلگری و حمایت باشد و انتظار می‌رود استاندار مرکزی و دستگاه‌های مسئول نسبت به رعایت کاربری‌ها و صیانت از این فضا اقدامات لازم را انجام دهند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح دالان سبز از نیروگاه تا سده افزود: با وجود چالش‌های متعدد، این طرح آغاز شده و انتظار می‌رود شهردار اراک توجه ویژه‌ای به اجرای آن داشته باشد.

وی بیان کرد: این باغات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌عنوان یک میراث ارزشمند طبیعی و تاریخی، مشابه باغات قزوین، در فهرست آثار ملی ثبت شوند تا زمینه صیانت و حفاظت اصولی از آن‌ها فراهم شود.

ابراهیمی گفت: رویکرد اجرایی باید مبتنی بر حفظ وضع موجود، احیای تدریجی و بهسازی فضا باشد و در ادامه با حمایت‌های تسهیلاتی و تأمین اعتبارات لازم برای آبرسانی پایدار، زمینه حفظ این ظرفیت ارزشمند فراهم شود.