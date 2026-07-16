میدری در بریکس: سرزمینتان را در اختیار دشمنان ایران قرار ندهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری وزیر کار در اجلاس دوازدهم وزرای کار و اشتغال بریکس به میزبانی هند گفت: ما از همین نشست اعتراض خود را نسبت به جنگ افروزی به همه جهان اعلام می کنیم.

میدری در این اجلاس خطاب به نماینده اماراتی گفت: ما هیچ وقت شروع کننده حمله به هیچ کشوری نبودیم. ایران نماد صلح خواهی در جهان است اما اگر به خاک و مردم کشور ما حمله شود با تمام توان از خود دفاع خواهیم کرد.

وزیر کار تأکید کرد: ایران معتقد است امنیت کشورهای منطقه خلیج فارس را ما و کشورهای همسایه می توانیم در کنار هم تأمین کنیم و نیازی به دخالت کشورهای دیگر از سایر نقاط جهان نیست.

میدری در پاسخ به اظهارات مداخله جویانه امارات گفت: ما از امارات می‌خواهیم سرزمین خود را در اختیار دشمنان ایران قرار ندهد و جلوی مداخله از طریق خاک خود را بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوازدهمین نشست وزرای کار و اشتغال بریکس همچنین ضمن پیشنهاد طراحی نظم برابر اقتصادی در جهان را توسط بریکس مطرح کرد.

وی همچنین بر رایزنی پیرامون توسعه اشتغال و ضرورت ایستادگی در برابر استعمار نوین و برقراری نظم عادلانه جهانی تأکید کرد.

احمد میدری در این نشست که در «حیدرآباد هند» برگزار شد، گفت: این نشست، بستری برای تبادل دیدگاه‌های ملی پیرامون حوزه‌های رفاه و اقتصاد کار است.

وی ضمن قدردانی از میزبانی هند، بر اهمیت اهداف بنیادین نشست بریکس تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای و مواجهه کشور با تجاوزات اخیر، با تأکید بر این که امنیت خلیج‌فارس تنها با مشارکت کشورهای همسایه قابل ‌تأمین است، تصریح کرد: ایران معتقد است نیازی به حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه وجود ندارد و کشورهای همسایه ظرفیت کامل برای برقراری ثبات پایدار را دارا هستند.

وی با بیان این که کشورم در یک جنگ ناخواسته وارد شده است و ما عزادار کودکان و مردم بی گناه و عزادار رهبر فقید کشورمان در جریان جنگ اخیر هستیم، تاکید کرد: من اینجا آمده‌ام زیرا اعتقاد دارم گروه کشورهای بریکس برای یک هدف بزرگ تاسیس شده است .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به بیانیه هفدهمین اجلاس سران بریکس در«ریودوژانیرو»، تعهد به صلح، حل ‌و فصل مسالمت‌آمیز منازعات، ایجاد نظم عادلانه را اولویت این ائتلاف دانست.

میدری با یادآوری پیشینه تمدنی و تاریخی کشورهای عضو بریکس نظیر ایران، چین، هند و روسیه افزود: تاریخ گواهی می‌دهد که این کشورها بدون توسل به استعمار، مهد تمدن و خالق ثروت بوده‌اند. با این حال، تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که بدون مقاومت در برابر قدرت‌های استعمارگر اقتصادی، حفظ تمدن و شکوفایی ممکن نیست.

وی از کشورهای عضو بریکس خواست با اتخاذ موضعی واحد، مانع تکرار تجربه‌های تلخ تاریخی شوند و مسیر تحقق جهانی آباد و بدون تجاوز را هموار کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که ایران به دنبال جنگ نیست اما در برابر تجاوز سکوت نخواهد کرد، از اعضای بریکس خواست تا بر پایه احترام متقابل، در سمت درست تاریخ بایستند و مانع از تکرار الگوهای «امپریالیسم نو و استعمار نو» شوند.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای عضو بریکس با هم‌افزایی می‌توانند جهانی ثروتمند، صلح‌آمیز و به‌دور از استثمار را برای آیندگان رقم بزنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود هدف از این حضور را تشریح الگوهای ایرانی توسعه اشتغال و تقویت پیوندهای چندجانبه خواند.

گفتنی است این نشست طی دو روز با حضور وزرا و نمایندگان کشورهای عضو بریکس برگزارشد و محور اصلی آن بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه اشتغال، بازار کار و تأمین اجتماعی بود.

وزرای حاضر در این رویداد دو روزه، اولویت‌های اصلی خود را با حضور نمایندگان سازمان بین‌المللی کار (ILO) و نهادهای بین‌المللی بررسی کردند.

همچنین ، دیدارهای دوجانبه با وزرای کار روسیه، هند و اندونزی بخشی از برنامه فشرده ایران برای شکل‌دهی به نظم نوین اقتصادی در حاشیه اجلاس بریکس است و سیاست‌گذاری در حوزه حمایت‌های اجتماعی و کاهش بیکاری با تکیه بر تجارب اعضای بریکس، کلیدواژه اصلی این گفت‌وگوها به شمار می‌رود.