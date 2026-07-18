به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه دوازدهمین نشست وزرای کار و اشتغال بریکس که در شهر «حیدرآباد هند» برگزار شد، با « یاسیرلی وزیر منابع انسانی اندونزی» دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، دو طرف با تمرکز بر ظرفیت‌های مشترک، راهکارهای توسعه همکاری‌های اشتغال‌زایی میان ایران و اندونزی را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اندونزی، اظهارکرد: توسعه مناسبات دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از محورهای استراتژیک در سیاست‌های خارجی ما است.

میدری با اشاره به ظرفیت بالای اندونزی در مدیریت نیروی کار جوان و اقتصاد دیجیتال، افزود: با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی دو کشور و انتقال تجربیات عملیاتی، پیشنهاد بررسی امکان اعزام هیئت‌های کارشناسی پنج‌نفره از ایران به اندونزی و بالعکس مطرح شده است. هدف ما از این تبادلات، مطالعه دقیق الگوهای موفق در زمینه سیاست‌گذاری‌های اشتغال و مدیریت روابط کار است.

همکاری ایران و روسیه برای هوشمندسازی نظارت بر ایمنی کار و کاهش حوادث شغلی

در ادامه این دیدارها، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به توافق‌های دوجانبه با روسیه برای ارتقای امنیت نیروی کار، از برنامه‌ریزی برای تبادل تیم‌های تخصصی و بهره‌گیری از سیستم‌های دیجیتال پیشرفته به منظور پیشگیری از حوادث شغلی و بهبود نظام توانبخشی کارگران خبر داد.

احمد میدری در نشست دوجانبه با «آنتون کوتیاکف وزیر کار و حمایت های اجتماعی روسیه» ، ضمن قدردانی از مواضع همدلانه و حمایت‌های روسیه در مجامع بین‌المللی، بر اهمیت توسعه همکاری‌های فنی و اجرایی میان دو کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای بهبود وضعیت نیروی کار، اعلام کرد: تحول در نظام نظارتی و ارتقای شفافیت، از اولویت‌های ماست. امروز با استفاده از سامانه‌های دیجیتال و سیستم‌های رجیستری یکپارچه، امکان دسترسی دقیق کارفرمایان و ناظران به اطلاعات نیروی کار فراهم شده است که این امر نقش مؤثری در پیشگیری از خطرات و افزایش شفافیت در روابط کار ایفا می‌کند.

مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایان قانون‌مدار

میدری با اشاره به الگوهای موفق روسیه در حوزه کاهش حوادث شغلی، به پیاده‌سازی سیستم‌های شبیه‌سازی (Simulation) در مدیریت ایمنی اشاره کرد و افزود: تغییر پارادایم در ارزیابی ایمنی، از رویکرد سنتی به سمت نظارت سیستمی، در دستور کار است. در همین راستا، ایجاد مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی (۸ تا ۱۰ درصدی) برای شرکت‌ها و کارفرمایانی که استانداردهای ایمنی و بهداشت کار را به طور دقیق رعایت می‌کنند، به‌منظور کاهش چشمگیر حوادث منجر به فوت و آسیب‌های جسمی مد نظر قرار گرفته است.

تبادل متخصصان؛ گامی عملیاتی در یادداشت تفاهم‌های دوجانبه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اجرایی‌سازی یادداشت تفاهم‌های امضا شده در زمینه حمایت‌های اجتماعی، پیشنهاد اعزام گروهی از مدیران و متخصصان ایرانی به روسیه و متقابلاً پذیرش کارشناسان روسی را مطرح کرد.

وی اظهار کرد: هدف از این تبادل دانش، درک دقیق‌تر از رویه‌های پیشگیرانه و درمان‌های سفارشی‌سازی شده برای مشاغل مختلف است. ما معتقدیم که با تحلیل سناریوهای احتمالی برای مشاغل خاص، می‌توانیم علاوه بر اقدامات توانبخشی پس از حادثه، گام‌های مؤثری در حوزه اقدامات پیشگیرانه برداریم.

میدری تاکید کرد: این همکاری‌ها محدود به یک حوزه خاص نخواهد بود و وزارت کار آماده است تا در تمامی زمینه‌های مورد علاقه طرفین، از جمله نقل و انتقال نیروی کار، شفاف‌سازی قوانین و حمایت‌های اجتماعی، فصل جدیدی از همکاری‌های دوجانبه را با فدراسیون روسیه آغاز کند.

راهکارهای توسعه همکاری‌های اشتغال‌زایی ایران و برزیل بررسی شد

در ادامه این سفر، میدری با «ماسنا داسیلوا» معاون وزیر کار برزیل دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دو طرف راهکارهای توسعه همکاری‌های اشتغال‌زایی میان دو کشور را بررسی کردند.

اجرای یادداشت تفاهم امضا شده بین وزارتخانه دو کشور با موضوع حمایت‌های اجتماعی در سال گذشته یکی دیگر از موضوعاتی بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

میدری در ادامه با تاکید بر توسعه مناسبات همکاری دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و برزیل به ویژه در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از محورهای مهم، از گسترش رایزنی‌های راهبردی میان ایران و برزیل برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های کار، اشتغال و رفاه اجتماعی خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو کشور و انتقال تجربیات عملیاتی، پیشنهاد بررسی امکان اعزام هیات‌های کارشناسی پنج‌نفره از ایران به برزیل و بالعکس مطرح شد.

وی افزود: هدف ما از این تبادلات، مطالعه دقیق بهترین درس‌ها و تجربیات موفق در زمینه سیاست‌گذاری‌های اشتغال و روابط کار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این اقدامات گام عملیاتی مهمی برای تبدیل شدن یادداشت‌تفاهم‌های موجود میان ایران و برزیل به برنامه‌های اجرایی و ملموس است که در نهایت به بهبود فرآیندهای اشتغال‌زایی و رفاه اجتماعی در هر دو کشور منجر خواهد شد.

گفتنی است دوازدهیمن نشست وزاری کار و اشتغال بریکس طی دو روز با حضور وزرا و نمایندگان کشورهای عضو در حیدرآباد هند برگزار شد و محور اصلی آن بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه اشتغال، بازار کار و تأمین اجتماعی است. وزرای حاضر در این رویداد دو روزه، با حضور نمایندگان سازمان بین‌المللی کار (ILO) و نهادهای بین‌المللی، اولویت‌های اصلی خود را در مسیر توسعه پایدار اشتغال بررسی کردند.