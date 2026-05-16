ترک فعل مدیران و ۲۰ سال رها شدگی پروژه مسکونی در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی عصر شنبه در جلسه‌ای با حضور دادستان دامغان و مدیرعامل یک شرکت پیمانکار در محل پروژه موسوم به ساختمان‌های غلامی این شهر، افزود: این پروژه متاسفانه بیش از ۲۰ سال رها شده است.

وی ترک فعل مدیران و مسئولان پیشین استان و شهرستان را دلیل طولانی شدن این روند دانست و ادامه داد: این موضوع نارضایتی عمومی دامغانی ها را در پی داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از بررسی وضعیت حقوقی و اجرایی این پروژه خبر داد و تصریح کرد: تعیین تکلیف نهایی پروژه یا خلع ید از متصرف فعلی مورد تاکید است.

حسینی طباطبایی ادامه وضعیت فعلی این شرکت را قابل قبول ندانست و اظهار داشت: با توجه به نیاز مبرم دامغان به مسکن این اداره کل در چهارچوب قوانین آماده همکاری برای رفع مشکلات ناشی از نقل و انتقال واحد ها است.

وی این همکاری را مستلزم تعهد قراردادی شرکت در بازه مشخص دانست و افزود: در صورت عدم تعیین تکلیف در مهلت قانونی اقدامات قضایی شامل فسخ قرارداد و خلع ید در دستور کار است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان با شرح وضعیت فعلی این پروژه اذعان داشت: هم اکنون این ساختمان‌های نیمه تمام باعث ایجاد منظر نامناسب شهری، محل تجمع معتادان، مکانی برای ارتکاب جرم و نارضایتی ساکنان مجاور شده است.