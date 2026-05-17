۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۳

مشکین‌دشت صحنه حضور پرشور مردم در هفتادوهشتمین شب بعثت ایستادگی

مشکین دشت _ مردم شهیدپرور مشکین‌دشت شامگاه شنبه با حضوری گسترده در آیین «بعثت، اقتدار و ایستادگی» بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی، روحیه مقاومت و پاسداشت آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، مردم شهیدپرور و انقلابی مشکین‌دشت در هفتادوهشتمین شب آیین مردمی «بعثت، اقتدار و ایستادگی» حضوری گسترده و پرشور از خود به نمایش گذاشتند.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و فعالان فرهنگی در مشکین‌دشت آغاز شد و شرکت‌کنندگان با شور و همدلی مسیر این آیین را تا مزار شهدای گمنام این شهر طی کردند.

در طول مسیر، فضای مراسم با حضور پرشور مردم، پرچم‌های برافراشته و شعارهای حماسی جلوه‌ای از اتحاد و همبستگی مردمی را به تصویر کشید. حضور نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر نشان‌دهنده استمرار فرهنگ ایثار، مقاومت و پایبندی به ارزش‌هایی بود که سال‌هاست در میان مردم این منطقه ریشه دارد.

شرکت‌کنندگان در پایان این مراسم با حضور در مزار شهدای گمنام مشکین‌دشت، با نثار گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید کردند. و دعای سلامتی امام زمان(عج)را یکصدا خواندند.

برگزاری این آیین مردمی بار دیگر نشان داد که مردم مشکین‌دشت همچنان با روحیه‌ای سرشار از همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صحنه حضور دارند و یاد و راه شهیدان را چراغ راه آینده خود می‌دانند.

کد مطلب 6832074

