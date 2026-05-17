جنگ تولید نهال را در البرز متوقف نکرد

اصغر بیات، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از تداوم بیوقفه تولید و توزیع نهال در استان حتی در شرایط جنگی خبر داد و این نهالها را نماد «امید» برای آیندهای سرسبز توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای تولید نهال در ۷۰ روز گذشته و همزمان با تحولات منطقه بدون هیچ توقفی ادامه یافته است، اظهار داشت: همکاران ما در بدنه منابع طبیعی، با وجود تمام مسائل و مشکلات ناشی از شرایط جنگی، کار تولید نهال را متوقف نکردند. تمامی بذرها و قلمهها با موفقیت جوانه زدهاند و اینها نهالهای امیدی است که بهدست همین مردم عزیز کاشته خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی البرز با تشریح مشارکت گسترده مردمی در این ایام، از برگزاری بیش از ۶۰ پویش درختکاری با همکاری مردم، دستگاههای دولتی و مجموعه آموزش و پرورش خبر داد و تصریح کرد: تنها در همین پویشها، بیش از ۶۰ هزار اصله نهال توزیع و کاشته شد. کاشت این نهالهای امید، به یاد رهبر شهید، تمام شهدای جنگ رمضان، شهدای دانشآموز، شهدای منابع طبیعی و تمام شهیدان این مقطع، با دستان مردم قدرشناس انجام شد.
بیات در بخش دیگری از سخنان خود به آمار کلان طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان اشاره کرد و گفت: در طول سه سال گذشته، حدود ۲۳ میلیون اصله نهال با مشارکت مردم و بخش خصوصی در استان البرز تولید شده و از این تعداد، دو میلیون و سیصد هزار اصله نهال نیز توزیع گردیده است. حوزه منابع طبیعی بدون مشارکت مردم معنا و مفهوم ندارد و این مردم هستند که منابع طبیعی را برای خود و آیندگان حفظ میکنند.
وی با افتخار از ارائه رایگان نهالها به شهروندان یاد و بر وظیفه این سازمان در حفاظت از اراضی ملی تأکید کرد و افزود: انتظار ما از مردم عزیز این است که با کاشت و نگهداری اصولی از نهالها، برای آیندهای سرسبز و امیدوار گام بردارند.
مدیرکل منابع طبیعی البرز در پایان با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در دوازدهم فروردینماه و تأکید ایشان بر کاشت نهال از روز سیزدهم (روز طبیعت) خاطرنشان کرد: بهجرئت میتوانم بگویم که نسبت به سنوات گذشته، پس از روز طبیعت با استقبال چشمگیرتری از سوی مردم مواجه بودیم و کاشت نهال همچنان ادامه دارد. شرایط مساعد آبوهوایی امسال نیز فرصتی استثنایی را فراهم کرده تا بتوانیم نهالهای بیشتری را در سطح استان و کشور کشت کنیم.
